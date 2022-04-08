Bir yıldır aşk yaşayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında 'çok gizli' bir törenle nişanlanmıştı. Vuslata ermek için arayı açmak istemeyen aşıkların, düğün mekanı bakmaya başladıklarını öğrendim. Ancak çiftler, genelde tanıtım filmleri veya internet siteleri üzerinden yer bakarken Hadise ile nişanlısı, düğün mekanlarını yerinde inceliyormuş.







Üstelik baktıkları yerler, İstanbul'da veya Bodrum'da bir otel falan değil. Ünlü çiftin, geçenlerde yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebi de buymuş. Oteli yerinde görüp deneyimleyip gelmişler. Şimdi sırada Seyşeller varmış, ondan sonra da Avrupa'da üç şehre mekan bakmaya gideceklermiş. Bu beş destinasyonu deneyimledikten sonra bir karar vereceklermiş. Böylesini de ilk kez duyuyorum, Hint Okyanusu'na, Avrupa'ya düğün mekanı bakmaya giden ve her birinde 3-5 gün kalan kaç kişi vardır acaba? Ayrıca Türkiye'de birçok ünlü otel, düğüne sponsor olmak isterken!!!



MİLLİLERİMİZ IŞILDAYACAK

Madonna, Beyonce, Rihanna gibi dünya starlarını süsleyen Türk mücevher markasının sahibi Ece Şirin, uluslararası platformlardaki başarılarıyla göğsümüz kabartan Türkiye Milli Voleybol Takımları'nın resmi sponsoru oldu ve dün imzalar atıldı.







Törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, markanın kurucusu Ece Şirin, genel müdürü Cem Şirin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, ile A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu V. Emre Savaş katıldı.



ANMA ADANA'DA BAŞLAYACAK

Renkli kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanan merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın, bu pazar 18'inci ölüm yıldönümü. Sakıp Ağa, bugün öğle namazından önce Adana Sabancı Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunarak anılacak.







Pazar günü de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve çok yakınlarının katılacağı bir anma töreni düzenlenecek. Sakıp Sabancı adına düzenlenen ödül töreni ise, pazartesi günü pandemi nedeniyle online gerçekleşecek ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'nün kazananı açıklanacak.