En son Jason Statham'ın rol aldığı ve Guy Ritchie'nin yönettiği 'Five Eyes' ile Peyton Reed'in yönetmenliğindeki 'Ant-Man 3' filmlerinin çekildiği Türkiye, Hollywood'lu yapımcı ve yönetmenlerin radarına girmiş durumda.







'Olağan Şüpheliler', 'X-Men' serisi, 'Superman Dönüyor' ve 'Bohemian Rapsody' gibi önemli filmlerde imzası olan Hollywood'un ünlü yönetmeni Bryan Singer da önceki gün İstanbul'a geldi.







İş insanı Mehmet Korutürk'ün davetlisi olarak gelen Singer, Türk oyuncularla da tanışmak istemiş. Korutürk de Ulus'taki bir mekanda, tanışma yemeği düzenledi. Yemeğe Belçim Bilgin, Engin Altan Düzyatan, Yağmur Tanrısevsin, İlker Kaleli gibi oyuncular; Hakan Kırvavaç gibi yönetmenler; Muzaffer Yıldırım gibi yapımcılar ve Melisa Tapan, Deren Talu gibi sosyeteden ünlü isimler katıldı.







Çok samimi bir ortamda geçen yemekte Singer'in en çok Belçim Bilgin ve İlker Kaleli ile sohbet etmesi dikkat çekti. Davetin ardından Türk oyunculara bir Bryan Singer filminde rol çıkar mı bilmem ama ziyaretin pozitif geri dönüşleri olacağından eminim.



SU ALTINDAKİ POZLARI ÖDÜL KAZANDIRDI

İş hayatındaki başarılarıyla adından söz ettiren sosyetenin ünlü ismi Mine Kalpakçıoğlu modellik yapmış da haberimiz olmamış. Modeli olduğu fotoğraf ödül almasaydı yine haberimiz olmayacaktı.







Mine Hanım, Londra'da yaşayan su altı fotoğrafçısı arkadaşı Nur Tucker'ın ricasını kırmayıp kendisine su altında poz vermiş. Tucker, Mine Hanım'ın fotoğraflarından oluşan 'Ayna Ayna' adını verdiği seriyle, İngiliz Su Altı Fotoğrafçıları Topluluğu'nun yarışmasına katılmış ve birincilik ödülünü kazanmış. Bence fotoğraflar ödülü fazlasıyla hak ediyor.



ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKTİLER

Pankreas kanseri nedeniyle vefat eden Türk Kanser Derneği Başkanı Bilginer Duruman, hasta yatağında oğlu Burak Duruman'a, "Her şeyi bırak ama sakın derneği bırakma" diye vasiyette bulunmuştu.







Babasından bayrağı devralan Burak Duruman da, mesaisinin neredeyse tamamını dernek için harcıyor. Duruman, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle toplantı yaparak bir kez daha erken teşhisin önemini vurguladı. Toplantıya, Revna Demirören, Tülin Şahin ve Betül Demir de katıldı.