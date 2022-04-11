15 Aralık 2019'da evlenen oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı'nın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! Mutluluklarına onlarca kez şahitlik ettiğim çiftten Naz Elmas'ın çocuk istemesi, Erol Özmandıracı'nın ise eşinin bu isteğine 'hayır' demesi nedeniyle boşanma kararı aldıkları yazılıp çizildi ama külliyen yalan. Doğrusunu yine benden öğrenin…







Bir kere henüz bir boşanma kararı yok. Çocuk konusuna gelince; Erol Bey de çocuk istemiş, hatta girişimde de bulunmuşlar ama kısmet olmamış. Peki sorun ne? Yakınlarından öğrendiğim kadarıyla bazı konularda fikir ayrılığına düşmüşler ve iki ay önce de ayrılmışlar. Ancak söylendiği gibi evlerini ayırmamışlar, sadece Naz Elmas, bazı günler, evlerine çok yakın oturan annesinde kalıyormuş. Yakınları, evliliklerini kurtarmaları için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söylüyor. Bakalım taviz verecekler mi yoksa boşanacaklar mı? Bekleyip göreceğiz...



ÇOCUKLARI İÇİN AYRILDILAR!

Oyuncu Bade İşçil ile tanıştıktan 1.5 ay sonra evlenen, 2.5 yıl sonra da boşanan Malkoç Süalp'in, Melis Çiftçi ile sürpriz aşkını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.







Kasımdan bu yana flört eden, mutluluklarına birkaç kez benim de şahit olduğum aşıkların ayrıldığına dair dedikodular ayyuka çıkınca araştırdım.







İlişkilerini gözlerden ırak yaşamayı tercih eden çiftin ayrılığı doğru ama sadece bir haftalığına! Çocukları ara tatile giren aşıklardan Melis Hanım kızları Alissa ve Melissa ile Paris'e, Malkoç Bey de oğlu Azur ile Londra'ya tatile gidince, dedikoducular anında harekete geçmiş ama yanlış bilgi!!!



ANLAMLI PAZAR YENİDEN KURULUYOR

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) geleneksel TOG Bazar'ı da pandemiden nasibini almıştı. Toplum Gönüllüsü gençlerin, sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla başlattıkları TOG Bazar'ın 14'üncüsü, iki yılın ardından 26-27 Nisan'da tekrar kurulacak.







TOG'un 20. yılı dolayısıyla 'Gönüllülükte 20. Yıl' temasıyla kapılarını ziyaretçilere açacak TOG Bazar'da Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Şebnem Çapa ve İrem Yargıcı'nın markalarının da aralarında olduğu 2150 marka yer alacak. Gençlerin sosyal projelerine destek olmak için haydi pazara…