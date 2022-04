Atv'nin efsane yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal'ın mutluluğu, adeta düşman çatlatıyor. Ünlü ünsüz birçok kişinin örnek aldığı çift, önceki gün bir aile fotoğrafı paylaştı ki, eminim benim gibi herkes "Aman nazar değmesin" demiştir.







Ekim 2020'de dünyaya gelen kızları Lalin ile gezmeye çıkan ünlü çiftin bu mutlu aile tablosu yakında değişecek. Çünkü mayıs sonunda aile büyüyecek ve kucaklarında bir kızları daha olacak. Lalin daha bir yaşını doldurmadan sürpriz bir şekilde bebek bekleyen çift, şimdi ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor.







Her zaman kız babası olmanın ayrıcalık olduğunu söylerim; Kenan İmirzalıoğlu'nun da benim gibi düşündüğünü öğrendim. O yüzden ikinci çocuğunun da kız olmasından dolayı ayakları yere basmıyormuş. Fotoğraftaki gibi Lalin'i başına taç eden Kenan İmirzalıoğlu'nun, ikinci kızını da her zaman başının üstünde taşıyacağına eminim.



ASIL KUTLAMA AŞIKLAR ŞEHRİNDE

Boyunca iki çocuğu olan eski manken Demet Şener'in 11 Nisan doğum günüydü. 45 yaşını dolduran Demet Hanım, ilk kutlamayı doğum gününden bir gün önce sevgilisi Tolga Arman ile baş başa yaptı. 11 Nisan'da da kutlamalar gün boyu devam etti.







Asıl kutlama ise dün başladı. Çünkü Tolga Arman, 8.5 aydır flört ettiği sevgilisi Demet Şener'i doğum günü kutlaması için dün Paris'e tatile götürdü. Aşıklar şehrinde üç gün boyuna yiyip içip gezip tozacaklar. Flört etmeye başladıklarını ilk benden öğrendiğiniz çift, her defasında evlenmeyi düşünmediklerini söylese de bence bu ilişki nikah masasına doğru gidiyor.



EŞİ İÇİN MEVLİT OKUTACAK

Eylül 2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan iş insanı Ünsal Sert, maalesef Kovid- 19 ile olan savaşını kaybetmiş, geçen ay vefat etmişti.







Böbreğini eşine verecek kadar çok seven, Sevgililer Günü'nde, "Bu kalpte hep sen varsın Ünsalım. Seninle her gün 14 Şubat canım, elimi hiç bırakma" diyen eşi Neşe Hanım, Ünsal Bey'in vefatıyla kahrolmuştu. Halen kendisine gelemediği söylenen Neşe Hanım, merhum eşi Ünsal Bey için bugün Adile Sultan Sarayı'nda 40 mevlidi okutacak. 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Ünsal Bey'e Allah gani gani rahmet eylesin.