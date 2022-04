Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de önceki yaz yat sahibi ünlüler kervanına katılmıştı. Deniz tatilini çok seven ve her yıl yat kiralayan Serengil, sonunda iki yıl önce 2.5 milyon lira verip 21 metrelik bir yat satın almıştı.







Ünlü şarkıcının, Marmaris Bozburun'da demirli 'Seren' adlı 6 kişilik lüks yatını kullanmadığı zamanlarda boş durmasın diye lüks villa ve yat kiralayan bir sitede ilana verdiğini öğrendim.









Siteye baktığımda, 'Seren'de bir gece tatil yapmamın bedelinin 23 bin lira olduğunu gördüm. Bu fiyata akaryakıt da dahilmiş. Yazlık kiralarının ve otel fiyatlarının fırladığı dönemde, 6 kişinin tatil yapabileceği lüks bir yat için Serengil bence insaflı bir fiyat belirlemiş. Üstelik Seren Serengil'in yatında tatil yapmak isteyecek binlerce kişi olacağı gerçeği ortadayken…



15'İNCİ YILLARINI KUTLADILAR

Emekli manken Güzide Duran ile mimar eşi Adnan Aksoy, önceki gün evliliklerinin 15'inci yılını kutladı. 2014'te radikal bir karar alıp Los Angeles'a yerleşen, pandeminin başlarında Amerikan sağlık sistemine güvenmedikleri için yurda kesin dönüş yapan çift, yıl dönümlerini Bodrum'da baş başa yedikleri yemekle kutladı.







Duran, bu aşk karesinin altına "Beni her zaman güldürüyorsun. Mutlu yıl dönümleri. Seni seviyorum" yazdı. İki ay önce çıkan ayrılık söylentilerini yalanlayan çiftin, Selin ve Emir adında iki çocukları var.



YARDIM İFTARI

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kız çocuklarının eğitimi yararına düzenlediği geleneksel iftar yemeğinin 6'ncısı önceki gün gerçekleşti. Dernek Başkanı Nilgün Diptaş'ın ev sahipliğindeki yemeğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sabriye Şentop, Meryem Aktaş, Monik İpekel, Edibe Sözen, Melih Bulu, Fatma Cengiz, Sibel Tosyalı, Rahime Akdoğan gibi siyaset, iş ve cemiyet dünyasından isimler de katıldı.







Davetten elde edilen gelir, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan kızların eğitimine destek için kullanılacak. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.