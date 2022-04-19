Hatırlarsınız; ünlü bir mücevher markasının sahibi olan 63 yaşındaki iş insanı Naim Gençoğlu'nun geçtiğimiz yaz sonu Azgın Teke Sendromu'na yakalandığını yazmıştım. Gönlünü, 30'lu yaşlarda, üç çocuklu, emlakçılık yapan bir kadına kaptıran Naim Bey, yasak aşkı uğruna 30 küsur yıldır evli olduğu eşi Özlem Hanım ile yaşadığı Kandilli'deki evini terk etmişti.







Duydum ki, 9 ay sonra Naim Bey'in aklı başına gelmiş! Orta yaş krizinin çözümünü evinin dışında arayan erkekleri ifade eden 'Azgın Teke Sendromu'ndan kurtulmayı başarmış. Ancak bu sefer daha büyük bir derdinin olduğunu öğrendim! Sevgilisinden ayrılan Naim Bey'i, eşi affetmiyormuş! Başlarda Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için çok uğraşan Özlem Hanım'ın, Nuh deyip peygamber demediği konuşuluyor. Şimdilik Naim Bey için son pişmanlık fayda etmemiş gibi gözüküyor! Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek?



PARİS'TE NEYMAR İLE TANIŞTILAR

Pazar akşamı Paris'te Fransa Lique 1'in çok önemli bir maçı vardı. Lider Paris Saint-Germain (PSG), evinde Marsilya'yı konuk etti ve 2-1 yendi. Bu önemli maçı izleyenler arasında ünlü popçu Kenan Doğulu, kankası iş insanı Ralf Tezman ve eşleri Beren Saat ile Sanem Tezman da vardı.







Doğulu ve Tezman, nasıl başardı bilmiyorum ama maçtan sonra stadın özel alanına girip PSG'nin ünlü yıldızı Neymar ve savunma oyuncusu Marquinhos ile tanışıp sohbet etti. Doğulu'nun, maçta ilk golü atan Neymar ile samimi sohbeti ise dikkat çekiciydi. Eşleriyle birlikte bu anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmeyen Kenan Doğulu ve Ralf Tezman birçok futbolseveri orta yerinden çatlatmıştır herhalde.



TERİM'İN TORUNUNA GÖRKEMLİ KUTLAMA

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in üç torunundan en küçüğü Naz'ın doğum günüydü önceki gün. Buse Terim- Volkan Bahçekapılı çifti, 4. doğum gününü 'Deniz Kızı' olarak kutlamak istediğini söyleyen Naz'ın bu hayalini Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelin balo salonunda gerçekleştirdi.







Anneanne ve dede Fulya- Fatih Terim çifti ile Naz'ın arkadaşları ve Bahçekapılı çiftinin dostlarının katıldığı doğum günü kutlaması, uzun süredir gördüklerimin en iyisiydi. Sevgili Naz'ın sağlıklımutlu nice yaşları olsun.