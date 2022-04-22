Ahu Aysal Kerimoğlu, 2006'da 55 milyon dolar harcayıp Boğaziçi'nin en değerli yalılarından Muhsinzade Yalısı'nı, otel olarak hizmete açmıştı. Evini de otele taşımış, en üst kattaki süitte yaşamaya başlamıştı. Ancak eski eşi Ünal Aysal'ın kredi alabilmesi için ipotek ettirdiği yalı icradan satılınca, hem işini hem de evini kaybetmişti. Öğrendim ki Ahu Hanım, 2006'dan 2019'a kadar yaşadığı yalı hayatına geri dönüyormuş.







Önceki gün Baltalimanı'ndaki Oral Yalısı'nın giriş katındaki daireyi satın almış. İş insanı Önder Boztepe'den aldığı yalı dairesine ne kadar ödedi bilmiyorum ama ilanda fiyatı 30 milyon liraydı. Çok yakında tekrar Boğaz'da yaşamaya başlayacak olan Ahu Hanım'ın umarım bir daha düzeni bozulmaz.



HEDİYE DEĞİL BAĞIŞ İSTEDİ

İŞ ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Leyla Alaton'un dün doğum günüydü. 62 yaşına basan Leyla Hanım da, son dönemin 'hediye yerine bağış' modasına uydu.







"Yeni yaşımda candan dileğim zorlu hastalıklarla mücadele eden yavruların hayalini, sizlerin de desteğiyle gerçekleştirmek" diyen Leyla Hanım, dostlarından Make-A-Wish Derneği'ne bağış yapmalarını rica etti. Leyla Hanım'ın seveni çoktur, birçok çocuğun hayalinin gerçekleşeceğine eminim. Yüce gönüllü Leyla Alaton'a sevdikleriyle birlikte geçireceği nice sağlıklı ve mutlu yaşlar diliyorum.



ÇOCUKLARA BAYRAM ARMAĞANI!

Kültür ve sanat platformu kurucusu Nazlı Keçili, Türkiye'de çocuklara yönelik sanat faaliyetlerinin, onlara özel bir sergi boyutuna ulaşmadığını gözlemleyip kollarını sıvamış. Nazlı Hanım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minik sanatseverler için Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanatçılarının eserlerinin yer aldığı bir sergi açıyor.







Bugün açılacak ve 24 Nisan'a kadar devam edecek olan çocuklara özel bu ilk sergide, Ardan Özmenoğlu, Ezo Sunal gibi pek çok ünlü sanatçının resim ve heykelleri yer alacak. Hadi bu bayram çocuklarınıza sanat hediye edin…