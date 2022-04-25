Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, günümüzün müzmin bekarı Menderes Utku'nun başının bağlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Yıllardır evlilikten kaçan, artık baba olmak istediği için evlenmeye karar veren Utku, yaklaşık dört yıldır flört ettiği 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.







Utku ile Zaatari, düğün günlerini de belirledi; geçtiğimiz hafta da dostlarına 'save the date' göndermeye başladılar. 18 Haziran'da Bodrum'da bir otelde yaklaşık 100 kişinin davetli olduğunu öğrendiğim görkemli bir düğünle vuslata erecek olan çift umarım bir ömür mutu olur.







Bu arada tüm yakınları, 59 yaşında damat olmaya karar veren Utku'nun, 60'ında da baba olacağına emin. Umarım Allah gönüllerine göre verir.



YENİ BABANIN YENİ İMAJI

Geçen hafta baba olan Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi. Bir dijital platform için çektiği dizinin galasına yeni imajıyla katılan yakışıklı oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Beğenmeyenler de çıktı ancak hayranlarının çoğu, bıyıklı Kıvanç Tatlıtuğ'u çok karizmatik buldu.







Erkek oyuncuların imaj değiştirmeleri, kadın oyunculara oranla, saç kesimi ya da sakal tıraşı gibi daha kısıtlı olsa da ünlü oyuncu bunu her daim en iyi başaranlardan. Tabii bunda ülkedeki en iyi stil danışmanlarından biri olan Başak Dizer Tatlıtuğ ile evli olmasının da katkısı büyük olabilir. Ben taze baba Kıvanç'a bu bıyığı yakıştırdım.



TOG İÇİN PERDE AÇTILAR

Vakıf ve derneklere en çok destek veren sanat dalından biri tiyatro. Birçok tiyatro oyunu, vakıf veya dernek yararına sahneleniyor ve sosyal fayda sağlamaya aracı oluyor. Geçtiğimiz hafta da 'Sırça' adlı oyun, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına perde açtı.







İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın oynadığı ve İbrahim Çiçek'in yönettiği oyunun bu özel gösterimi için biletler 400 liradan satışa çıkarıldı. Tabii bizim yardımsever sosyetikler de biletleri kapıştı. Bazıları gidip oyunu izlerken, gidemeyenler de biletleri yakınlarına vermiş. Maksat TOG'a yardım olsun.