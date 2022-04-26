Sanata ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri katkılarla tanınan Hakan-Gökhan Çarmıklı kardeşlerin babası Orhan Çarmıklı da Kovid-19'a yakalanmıştı. Sevenleri, yaklaşık iki aydır Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede entübe edilen Orhan Bey'den müjdeli haber bekliyordu.







Maalesef önceki gün acı haber geldi; Orhan Bey, hakkın rahmetine kavuştu. Dün Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilen Orhan Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine de sabırlar diliyorum.



AYAĞA KALKMASINA ÇOK AZ KALDI

Ünlü iş insanı Hayri Yazıcı, geçen yıl şubatta Uludağ'da Kovid- 19'a yakalanmıştı. 3 ayı entübe edilen, 7 ay hastanede kalan Hayri Yazıcı, eylül ayında taburcu olmuştu. Kızı Bahar Şer, Hayri ağabeyin bir an önce ayağa kalkabilmesi için eve fizik tedavi ünitesi bile kurdurmuştu. Hayri ağabey halen ayağa kalkamasa da epey yol kat ettiğini duyuyordum.







Önceki gün oğlu Mehmetcan Yazıcı, babası ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aylarca entübe edilmesi ve hastanede kalmasına rağmen Hayri ağabeyi gayet iyi gördüm. Bahar Şer, babasının yakında ayağa kalkacağını söylüyor; hadi inşallah.



50. YAŞINI 40 DOSTUYLA KUTLADI

Ünlü iş insanı Neşet Yalçın, 23 Nisan'da 50 yaşına girdi. Şirin Yalçın'ın, eşi Neşet Bey'in bu özel yaşını unutulmaz kılmak için dillere destan bir doğum günü partisi hazırladığını yazmıştım. 22 Nisan Cuma günü başlayıp 24 Nisan'a kadar devam eden kutlama, dünya jetset'inin gözde tatil adresi Cannes'da gerçekleşti.







Başta baldızı Elif Dürüst olmak üzere, AylinÖzcan Tahincioğlu, Moris Kohen, Esra Dinçkök, İzzet Karako, Aslı-Metin Şen gibi 40 yakın dostu Neşet Bey'i bu özel kutlamada yalnız bırakmamak için Cannes'a çıkarma yaptı. Yalçın çifti ve davetliler, üç gün boyunca hem kutlama hem de tatil yaptı…



NE SU ŞİŞESİYMİŞ!

Bir süredir takip ediyorum, spor yapan yapmayan herkesin elinde yanda fotoğrafını gördüğünüz büyük su şişesi var. Gamze Erçel, Caner Yıldırım, Katre Yırtıcı gibi daha pek çok influencer, bu su şişesini öve öve bitiremiyor. Bu akıma son olarak Aslıhan Turan da eklendi. Gerçi o biraz bu işi gönülsüz yapmış sanki! Su şişesini elinde değil, salon sehpasına koyup öyle paylaştı.







Bu su şişesinin kerameti ne acaba, çok merak ettim! Hatta merakıma yenik düşüp bir tane de ben sipariş ettim. Gelsin de kerameti neymiş görelim. Bu arada beni de etkilemeyi başardılar ya, bravo…