Mısırlı milyarder sevgilisinden ayrılıp Miami'den İstanbul'a dönen, haftasına Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodusuna karışan 'olayların kadını' Şeyma Subaşı, gündemden hiç düşmüyor! Son olarak, eski sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıp, kendisine ciddi bir gelir kapısı yarattığına dair dedikodular çıktı.







Subaşı, haberleri yalandı. Hatta 'yalan haber' dediği haberlerin zamanlamasına teşekkür ederek bir duyuruda bulundu. Artık kullanmadığı kıyafet, ayakkabı ve aksesuarlarını, ikinci el giysilerin satıldığı bir e-ticaret sitesinde satıp, elde edeceği geliri de sokak hayvanlarının yararına kullanacağını açıkladı. Yani 'yalan haber' sayesinde sokak hayvanlarına yapacağı iyiliği öğrenmiş olduk.







Subaşı'nın nelerini sattığına baktım; ayakkabıdan elbiseye 34 parça siteye yüklenmiş. Bu arada Subaşı'nın aynı sitede şimdiye kadar tam 737 ürün sattığını öğrendim. O satışlardan elde ettiği geliri de bir yerlere mi bağışladı yoksa sosyal sorumluluk işlerine yeni mi girdi bilmiyorum artık…



SADECE PAHALI GİYMİYORMUŞ!

Oyuncu Demet Özdemir, yaptığı işler ve Oğuzhan Koç ile ilişkisinin yanı sıra, pahalı kıyafetleriyle de gündeme gelen bir isim. Fakat güzel oyuncu ayna selfie'sinde bu kez ters köşe yaptı!







En son 17 bin liralık elbisesiyle gündem olan Özdemir'in fotoğrafta gördüğünüz elbisesi, sadece 775 lira. Bu arada ucuz ya da pahalı; burada konuşulması gereken asıl konu Özdemir'in kendisine ve izleyicilerine olan saygısı. Beğeniye açık bir iş yapıyor, oyunculuğunu beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı, stil seçimlerini 'pahalı' da bulabilirsiniz o da ayrı ama bence gösterdiği özen ve detaycılığı her zaman takdire şayan.



DESTEK KOŞUSUNA ÖN HAZIRLIK

AYŞE Tolga ve Müjde Uzman, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak adına tüm dünyada aynı anda koşulacak olan Wings for Life World Run'a destek vermek için bir araya geldi.







İkili, etkinliğe hazırlık olsun diye önceki gün Bebek Sahili'nde koştu. 8 Mayıs Pazar günü ise İzmir'de gerçekleştirilecek koşuda 'koşamayanlar için' koşacaklar.