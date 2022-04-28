Ünlü mimar Murat Atabarut ve dünyaca ünlü Hint mücevher markasını Türkiye'ye getiren eşi Arzu Atabarut, geçtiğimiz yıl Komşu'da 'ev'lenmişti. İzmir Çeşme'deki evlerini satıp, 'En soylu Yunan adası' olarak bilinen Spetses'den ev almışlardı. Komşu'da sezonu açan Atabarut çiftinin, yeni yuvalarındaki ilk misafirleri ise, ilişkilerini tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Derin Mermerci ile Murat Aslan oldu. Aşıklar, hafta sonu Spetses'e arkadaşlarına 'hayırlı olsun'a gitti.







Atinalıların sayfiye adası olan, Avrupa jet-set'inin de tekneleriyle tatil yaptığı bu çok özel adada şimdi Atabarut çiftiyle birlikte tatil yapıyorlar. Bu aybaşında sevgilisiyle ilk kez bir fotoğraf paylaşan Derin Mermerci, Spetses'ten de bu kez Murat Aslan'ın tek fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Evlenmeyi düşünmediklerini söyleyen aşıklar, sanki her geçen gün mutlu sona doğru ilerliyor!



YERLİ ÇAĞDAŞLAR FUARDA BULUŞUYOR

Ekim ayında Haliç'teki yeni yeri Tersane İstanbul'a taşınan Contemporary Istanbul'dan (CI) yeni yerinde yeni bir fuar geliyor: CI Bloom. Türkiye'deki sanat pazarının, iki fuara ev sahipliği yapacak kadar güçlendiğini kanıtladığını söyleyen CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanat dünyasının CI Bloom ile yeniden baharı karşılamaya hazırlandığını müjdeledi.







Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak CI Bloom, 10 Mayıs'ta kapılarını açacak ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Çağdaş sanat tutkunları haydi fuara…



ANLAMLI PAZAR YİNE KURULDU

Pandemiden nasibini alan Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) geleneksel TOG Bazar'ı, iki yılın ardından önceki gün tekrar kuruldu. Toplum Gönüllüsü gençlerin, sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla başlattıkları TOG Bazar'ın 14'üncüsüne ilgi yine büyük oldu.







Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Şebnem Çapa'nın markalarının da aralarında olduğu 150 markanın stant açtığı pazara, iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok isim katıldı. İki gün devam eden TOG Bazar, bu yıl 3.5 milyonluk bir bağış elde ederek toplum gönüllüsü gençlere ulaştırmayı hedefliyor. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.