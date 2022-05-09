FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in beş yıl flört ettiği avukat sevgilisi Yasemin Güçkan ile geçen yıl 2 Nisan'da sessiz sedasız evlenip ikinci kez damat olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Eylülde, Murat Bey'in ailesi Hüsnü-Ayşen Özyeğin çiftinin Tarabya'daki evinde Capri temalı dillere destan bir düğün yapan çiftle ilgili müjdeli bir haberim var:







Yasemin Özyeğin yaklaşık üç aylık hamile. Yıllarca süren mutlu beraberliklerini önce nikahla resmileştiren Özyeğin çifti, şimdi de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. İlk evliliğinden Lal (19), Ege (17) ve Yaz (12) adında üç çocuğu olan Murat Özyeğin'in dördüncü kez baba olacağı için mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli olmamış.



PARİS'TE LEZZET KEŞFİNE ÇIKTI

Sosyete ve sanat dünyasında, yurt dışında ev sahibi olmak çok moda! Bu modanın öncülerinden birinin Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel olduğunu öğrendim.







Şimdi yurt dışında 'ev'lenenlerin ilk tercihi ABD veya İngiltere olsa da Semahat Hanım, uzun yıllar önce Paris'te kendine ev almış. Geçen hafta bayramı da Paris'teki evinde geçirmiş. Bir hafta Paris'te kalan Semahat Hanım'ın, gurme tarafı da olduğu için şehrin yeni lezzet duraklarını keşfe çıktığını öğrendim. Tabii Paris'in klasik restoranlarını da es geçmemiş.



İKİ YIL ARADAN SONRA YENİDEN

Sayıları binleri bulan gönüllüleriyle çeşitli etkinliklerle sosyal fayda sağlamak için 'çaba'layan ÇABA Derneği de pandemiden nasibini almıştı. Dernek, 2010'dan beri düzenlediği geleneksel kermesini, iki yıl fiziki olarak gerçekleştirememişti.







ÇABA'nın, gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere düzenlediği kermes, yarın Boğaz'da bir otelde tekrar start alacak. Sanat işini bırakıp koku işine giren Ayfer Toprak'ın da derneğe destek vermek için stant açacağını öğrendim.