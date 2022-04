25 Mart'ta da iki yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile Atina'da evlenen Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Dila Hanım'ın hastanelik olduğunu öğrendim.







Şu anda hamileliğinde 4. ayı dolduran ve kız bebek bekleyen Dila Hanım, önceki gün önce aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmış. Hamile olduğu için başta eşi Dağhan Doğruer olmak üzere bütün ailesi panik içinde hastaneye koşmuş. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra gıda zehirlenmesi geçirdiği ortaya çıkmış.







Tabii bütün aile "acaba bebeğe bir şey oldu mu" telaşına düşmüş. Neyse ki, doktorlar zehirlenmenin bebeği etkilemediğini müjdelemiş de herkes rahat bir nefes almış. Şimdi evinde bu ağır zehirlenmenin etkilerini üzerinden atmaya çalışan Dila Hanım'a büyük geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha böyle tatsız sağlık sorunları yaşamaz ve sağlıkla kızını kucağına alır.



Mikonos 'out' Spetses 'in'

İstanbul'un elitlerinin yıllarca müdavimi olduğu Yunanistan'ın çılgınlar adası Mikonos artık iyice gözden düştü! Son birkaç yıldır rotayı Paros ve Patmos'a çeviren sosyetik isimlerin bu yılki favorisi ise Spetses. Çeşme'deki evlerini satıp, 'En soylu Yunan adası' olarak bilinen Spetses'den ev alan Murat-Arzu Atabarut çifti, bu modacının öncüsü olmuştu.







Duydum ki, Tansa- Can Ekşioğlu çifti de Atinalıların sayfiye adası olan Spetses'de sezonluk ev kiralamış. Haziranda, oğullarıyla Komşu'daki bu evlerinde sezonu açacak olan çift, bütün yazı orada geçirmeyi planlıyormuş.



Ünlü çapkın jübile yapıyor

Çapkınlar Ligi'nin yıllardır as oyuncularından biri olan iş insanı Uğur Güven de jübile yapıyor! Evet, yanlış okumadınız... Şimdiye kadar ünlü-ünsüz onlarca kişi ile flört eden Uğur Güven'in başı bağlanıyor. Güven'in bu kutsal müesseseye inanmasını sağlayan kişi, Aralık 2020'den bu yana flört ettiği Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo. Hatırlarsanız; geçen yaz aşıkların arası açılmış, Araujo ülkesine dönmüştü.







Güven, kasımda Brezilya'ya gidip gönlünü alarak İstanbul'a getirdiği sevgilisine, geçen hafta evlenme teklif etmiş. "Evet" cevabını alınca da evlilik hazırlıklarına başlamış. Bu yaz evlenecek olan çift, umarım bir ömür mutlu olur.