Eczacıbaşı Ailesi'nin öncülüğünde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından kurulan ve 2004'te hizmete açılan İstanbul Modern, Galataport'taki yeni binasında sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor.







Duydum ki Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Centro Botín gibi dünyadaki pek çok müzeyi tasarlayan Pritzker ödüllü dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo Piano imzasını taşıyan İstanbul Modern'in yeni binasının inşaat sürecini fotoğraflamış.







Çektiği bu fotoğrafları, 'Dönüşümden Yansımalar/Yeni İstanbul Modern'e Doğru' adını verdiği bir sergi ile sanat tutkunlarının beğenisine sunmaya karar vermiş. Aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı olan Eczacıbaşı'nın sergisi, Asmalımescit'teki eski geçici İstanbul Modern Binası'nda, 11 Mayıs'ta bir davetle açılacak. İlginç bir sergi olacağı kesin, merakla bekliyorum.



İNGİLİZLERİN 'EN İYİ YAZ ROTASI'

Sosyetenin müdavimi olduğu ve her yaz mutlaka gittiği Fethiye'deki ünlü tatil köyü, Avrupa'nın kalburüstü turistlerinin de ülkemizdeki ilk tercihleri arasında yer alıyor.







Avrupa'daki saygın kuruluşlardan birçok ödül alan tatil köyü, şimdi de İngiliz The Times tarafından 'En İyi Yaz Rotası' olarak gösterildi. İngiltere'nin saygın gazetesi, bir turizm grubunun başkanı Edip İlkbahar liderliğindeki tatil köyüne övgüler yağdırıp, okuyucularına tavsiye etti. Bu haber, tatil köyü kadar ülkemizin tanıtımı ve turizmine katkısı açısından da çok değerli. Edip İlkbahar'ı ve ekibini kutluyorum.



MAKYAJSIZ DA GÜZELMİŞ!

Nişanlısı Mehmet Dinçerler ile New York'ta tatil yapıp dönen Hadise'nin, tatil boyunca yaptığı sıfır makyajlı paylaşımlar benim gibi gören herkesi şaşırttı. Yoğun makyajıyla görmeye alışık olduğumuz ünlü popçu, meğer makyajsız da çok güzel görünüyormuş!







Şimdiye kadar hiç yapmadığı şekilde makyajsız fotoğraflarını paylaşmaya cesaret ettiyse, Hadise'yi bundan sonra sahnede de sade bir makyajla görürseniz şaşırmayın. Evlenmeye hazırlanan Hadise, sanırım özel hayatındaki değişiklikle birlikte sahne hayatında da bir sadeleşmeye gidecek!



MİS KOKULU DAVET

Tüm dünyada büyük ilgi gören mücevherlerin tasarımcısı Begüm Kıraoğlu, klasikleşen 'Botanical Garden' koleksiyonuna eklediği yeni tasarımları, çiçeklerle dolu mis kokulu bir atölyede tanıttı.







Rezzan Benardete ve Hande Korgul Abut'un sahibi olduğu çiçek ve event şirketi işbirliği ile Botanical Garden koleksiyonundan ilham alınarak hazırlanan çiçek atölyesindeki tanıtım davetine katılan konuklar, kişiye özel hazırlanan buketlerle karşılandı. Davete, Aslı Ekşioğlu, Elif İnci Aras, Barbara Pensoy, Rezzan Benardete, Nur Bilen Yavuzer gibi birçok ünlü isim katıldı.



GÜNDEM OLDU AMA…

Gündem yaratma konusunda Hülya Avşar'ın üzerine yoktur. En son yeni şarkısının tanıtımı için sosyal medyadan duyuru yaparken paylaştığı bir story ile anında gündem oldu. Çünkü şarkısının çıkış tarihi, tesadüf bu ya Justin Bieber'ın yeni şarkısının çıkış tarihi ile aynı güne denk geldi.







Avşar da Justin'in attığı bir tweet'i alıntılayarak, kendi şarkısını işaret etti. Avşar'ın bu paylaşımına, "Peki bundan Justin'in haberi var mı?", "İşte sosyal medya nasıl kullanılmamalı…" gibi dalga geçen birçok yorum geldi. Avşar belki espri yaptı ama takipçileri öyle düşünmedi.







Tamam yine gündem yarattı ama pek pozitif bir gündem olmadığı ortada. Hülya Avşar gündem yaratma konusunda artık eskisi kadar iyi değil mi yoksa bana mı öyle geliyor!!!



BAĞIŞIKLIKLARINI GÜÇLENDİRIYORLAR

Her dönem bir sağlık akımı trend oluyor. Bağışıklık güçlendirici glütatyon da koronavirüsün hayatımıza kattığı bir uygulama oldu. Her kullanan da sağ olsun, bunu bir story ile taçlandırdı! Hande Demir, Buse Varol'dan sonra bu kervana şimdi de Şevval Şahin eklendi.







Paylaşımı, "Yok mu artıran, başka glütatyon yüklemesi yapan" dedirtti!!!







Bucket, yani sepet çantalar bu ilkbahar/yaz sezonunun favorilerinden olacak.Birçok ünlü markanın koleksiyonunda yer alan bu modeller, hem gece hem de gündüz stilleriyle kullanılıyor; aklınızda bulunsun.



ÇİZME VE ÇANTA OLMAMIŞ!

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Anık, geçenlerde katıldığı bir davette oldukça şık, kol kısmı işleme detaylı bir denim ceket tercih etmişti. Bohem havalı montunu, beyaz jean ile kombinlemesi doğru bir tercih. Ancak çizmeleri maalesef tüm doğruları ortadan kaldırıyor!







Bu tarz bir kombin ya spor ayakkabı ya da daha bilek boyunda bir botla yapılabilirdi. Ayrıca ünlü lüks Fransız markasına ait çantası da daha ciddi bir stile yakışırdı. Burcu Anık'ın aksesuar seçimleri tüm görünümü bozmuş!!!