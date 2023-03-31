Fenerbahçe, Anadolu Efes, AEK Atina, Panathinaikos ve milli takımda büyük başarılara imza attıktan sonra parkelere veda eden basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolunda emin adımlarla ilerliyor.







Anadolu Efes'in yıldız takımında oynayan Ömer, geçen ay U 14 Milli Takım'a seçilmişti. 14 yaşında olmasına rağmen şimdiden 1.85 boyunda olan Ömer, önceki gün ilk milli maçına çıktı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen turnuvada, Romanya ile yaptığımız maçta ilk kez milli olan Ömer'i, kariyerinin bu en anlamlı maçında babası yalnız bırakmadı.







Tebrik etmek için aradığım İbrahim Kutluay'ın ne kadar mutlu ve gururlu olduğu ses tonundan bile belli oluyordu. "Maçta Ömer'den çok ben heyecanlandım" diyen Kutluay, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Ömer de babası gibi çok başarılı olur ve milli takıma büyük katkılar sağlar inşallah.



20 GÜNDE 20 BİN KM YOL YAPTILAR

Arzu-Ömer Sabancı çiftinin, 'Çapkınlar Ligi'nin üst sıralarında boy gösteren ortanca oğulları Hakan Sabancı ile son gözdesi oyuncu Hande Erçel tam bir seyyah çıktı! 10 Mart'ta gittikleri Paris seyahati dönüşü havalimanında yakalanan ve aşkları ifşa olan sevgililer,







20 günde 20 bin kilometre yol kat etti. Önce Paris'te tatil yapan, sonra Kuzey Işıkları'nı görmeye giden aşıkların son durağı Danimarka oldu. Aşıklar, önceki gün İtalyan tenor Bocelli'nin, Herning şehrindeki konserini izlemeye gitti. Bakalım yeni rotaları neresi olacak?



MİCHALLE YEOH'IN OSCAR'INI KUTLADILAR

Serdar Bilgili'nin eski ortağı olan, ABD'de emlak piyasasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Michael Shvo, Türk eşi Seren Shvo ile Los Angeles'ın jet-set'leri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Hollywood yıldızlarından da birçok dostları var.







13 Mart'taki 95. Oscar Töreni'nde, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Michelle Yeoh da Shvo çiftinin dostlarından biriymiş. Hatta o kadar yakınlarmış ki, Oscar'lı oyuncu onları, İngiltere'deki film çekimine davet etmiş. Michael- Seren Shvo çifti, Yeoh'un orada Oscar ödülünü kutlamak için verdiği partinin de konukları arasındaymış. Milli damadımız ve kızımız, o partiden anları da bu kareyle ölümsüzleştirmiş



SOSYETEYE VERİMLİ UYUMAYI ÖĞRETTİ

1991 Türkiye Güzeli Pınar (Özdemir) Hotiç, sağlıklı yaş alma alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Dr. Kerem Dündar ile özel tasarlanmış wellbeing (esenlik) programları gerçekleştiren Pınar Hanım, önceki gün de özel bir etkinlik için iş başındaydı.







Ortağı ile birlikte bir otelde organize ettikleri etkinliğe ilgi büyüktü. "İyi Uyku İyi Sen" temasıyla gerçekleşen etkinliğe, sosyeteden birçok ünlü isim katıldı. Pınar Hanım, onlara, üretken olmak için verimli uyumanın yollarını anlattı.