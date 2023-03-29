Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Marakeş'te evleneceğini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Şeyma Subaşı, birkaç günlüğüne İstanbul'a gelmişti. Dün sabah da Miami'ye sevgilisinin yanına döndü. Şeyma'nın orada, bu hafta sonu bekarlığa veda partisi yapacağını öğrendim. 5 Mayıs'ta başı bağlanacak olan Şeyma'nın, bekarlığa vedasına aboneleri de şahitlik edecek.







Ayda 66.99 TL'ye sosyal medya hesabında abonelik başlatan Şeyma, sayfasından duyuru yapıp "Bekarlığa veda partimi sadece abonelerime göstereceğim" dedi. Geçtiğimiz hafta Şeyma'nın abone sayısının 200 bin olduğu yazılıp çizilmişti; ya bu rakam doğru değil ya da daha fazlasını istiyor olmalı ki, bekarlığa veda partisiyle yeni aboneler kazanmaya çalışıyor. Ne olursa olsun bu Şeyma Subaşı çok zeki kadın vesselam...



TORUNLARININ MÜRÜVVETİNİ GÖRDÜLER

Ömer Dormen ile Gülden Büyükuçak'ın kızları Yasemin Dormen ile yapımcı Altuğ Gültan'ın geçen hafta çifte düğünle evlendiklerini yazmıştım. Ömer Dormen, düğünden fotoğrafları, "35 yıldır gelmesinden korktuğum gündü. Ve işte o gün, büyük gönül rahatlığıyla, aşkım kızım Yasom'un elini damadım Altuğ'a teslim ettim" notuyla paylaştı.







O fotoğraflar arasında anne ve babasıyla çekilen bir kare de vardı. Yani halkla ilişkiler duayeni Betül Mardin (97) ile tiyatronun duayeni Haldun Dormen (94) ile çekilen bir fotoğraf... Torunlarının mürüvvetini gören Betül Hanım'ın ve Haldun Bey'in mutluluğuna bakar mısınız lütfen. Maşallah...



ÜNLÜ MÜZE İFTAR İÇİN AÇILDI

Geçen hafta Londra'nın en ünlü caddelerinden Piccadilly Circus'un tarihinde ilk kez Ramazan ışıklarıyla süslendiğini, Premier Lig takımlarından Chelsea'nın da Stamford Bridge Stadyumu'nda ilk kez iftar verdiğini yazmıştım. Önceki gün de Londra'da, Victoria Ve Albert Müzesi'nde iftar vardı. Dünyaca ünlü müzedeki iftara yaklaşık 400 kişi katıldı.







Müzenin içinde uzun bir yer sofrası hazırlandı ve 400 Müslüman, dünyanın en önemli sanat eserlerinin gölgesinde oruçlarını açtı. Bu Ramazan'da Londra'da birçok ilkin yaşanmasında Müslüman belediye başkanı Sadiq Khan'ın ne kadar katkısı var bilmiyorum ama bunlar çok güzel gelişmeler...



MAYE MUSK'I ÇOK ETKİLEDİ!

Tasarımları dünya starlarını süsleyen mücevher markası sahibi Ece Şirin, bir süredir iş için Orta Doğu ülkelerini geziyor. Nişanlısı Cemil Dinçmen ile çıktıkları iş seyahatinde Dubai'delerdi. Şirin ve nişanlısı orada bir yıldızla tanışmış; Maye Musk...







Elon Musk'ın annesi olan model Maye Musk ile fotoğraf çektirip paylaşan Şirin, altına da "Maye'nin dayanıklılığı, zekası ve zarafetinden ilham alıyoruz. O, güçlü bir kadın olmanın ne anlama geldiğinin gerçek bir örneği" yazmış. Musk, bu paylaşımdan etkilenip takipçileriyle de paylaşmış. Musk da yakında Şirin'in müşterileri arasına girerse şaşırmam.