Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in 23 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleri sosyetede şok etkisi yaratmıştı! "Nasıl 23 yıl bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" diyen çiftin boşanma sebepleri sosyetede halen çok merak ediliyor.







Bu arada sosyete kulislerinde çeşitli rivayetler de dolaşıyor! Sebep her ne olursa olsun bence çok 'şık' bir şekilde yollarını ayırmayı başardılar. Ancak, 13 Mart'ta anlaşmalı olarak boşandıkları Beykoz Adliyesi'nden birlikte ayrılan, hatta şimdilik aynı evde kalan Aslı Gümüşel ile Metin Şen, sosyal medyada selamı sabahı kesmiş! Birbirlerini takip etmeyi bırakmışlar. Aynı evde kalıp da sosyal medyadaki bu ayrılık niye acaba? Günümüz gençliği ayrılınca ilk bunu yapıyor ama onlar neden böyle yaptı anlamadım doğrusu...



275 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Depremin ikinci günü, yiyecek ve giyecek yardımıyla dolu bir TIR'ı deprem bölgesine yollayan Nusret Gökçe, bölgede depremzedeler için mobil mutfak kurmuş ve sıcak yemek servisine başlamıştı.







Nusret'in, restoranını denetlemek için gittiği New York'tan önceki gün yaptığı paylaşımdan öğrendik ki, bölgede kurduğu mutfaktan şimdiye kadar 275 bin depremzedeye sıcak yemek verilmiş. Sıcak yemek servisinin devam edeceğini de belirten Nusret'in kesesine bereket, gönlüne sağlık...



200'Ü TESLİM EDİLMİŞ 300'Ü BİTMEK ÜZERE

İlk günlerden itibaren depremzedelere birçok yardımda bulunan modacı Selma Çilek Çiftçi, ailesinin şirketinin de bölgede konteynır kent kuracağını müjdelemişti.







Hatay'da yapımına başlanan 4 bin kişilik konteynır kentin ilk etabı tamamlanmış. Toplam 500 konteynırdan oluşacak kentte, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılan ilk 200 konteynır, geçen hafta depremzede ailelere teslim edilmiş. Diğer 300 konteynırında da 10 gün içerisinde yaşam başlayacakmış. Çilek Ailesi'nin emeğine ve gönlüne sağlık.



BİR HAFTADA İKİ DÜĞÜN

2001 yılında boşanan Ömer Dormen ile Gülden Büyükuçak'ın kızları Yasemin Dormen ile yapımcı Altuğ Gültan'ın geçen salı sessiz sedasız evlendiklerini yazmıştım. Meğer o, ilk torunlarının mürüvvetini gören Haldun Dormen-Betül Mardin gibi aile büyükleri ile yakın dost ve akrabaların katıldığı mütevazı olanıymış.







Asıl görkemli olanı, cumartesi akşamı Riva'daki bir mekandaydı. Çiftin yaklaşık 250 arkadaşının katıldığı düğün, parti havasında gerçekleşti. Eğlencenin tavan yaptığı düğün, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Umarım bir ömür mutlu olurlar.