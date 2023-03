Aslı-Metin Şen çiftinin evliliklerinde sorun yaşadıklarını da, Metin Şen'in boşanma davası açtığını da ilk bu köşede okumuştunuz. Benim gibi herkes çiftin 23 yıllık evliliğini kurtarmasını temenni etse de, 10 gün önce anlaşmalı olarak 'şık' bir şekilde tek celsede boşanmışlardı.







Aslı Gümüşel, 13 Şubat'taki boşanmadan üç gün sonra iş için İtalya'ya uçmuş, markasıyla Bolonya'da düzenlenen kozmetik fuarına katılmıştı. Boşanmanın ardından konuştuğum, "Nasıl 23 yıl bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" diyen Metin Şen de, önceki gün Almanya'nın Bodensee şehrindeki bir detoks merkezine gitti.







Metin Şen, yaklaşık üç hafta kalacağı merkezde, bedenini, zihnini ve ruhunu dinlendirecekmiş. Bir amacı da fazla kilolarından kurtulup hafiflemekmiş. Anlaşılan Metin Bey, yeni hayatına, zihnen, ruhen ve bedenen yenilenerek başlamak istemiş. Umarım yeni hayatında mutlu olur.



İFTAR MENÜSÜYLE DESTEĞE DEVAM

Depremin ilk günlerinden itibaren Elbistan'da açtığı ücretsiz lokantayla ile depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamaya çalışan ünlü şef Ömür Akkor'un İstanbul'dan da depremzedelere yardım edeceğini öğrendim.







Türk ve Osmanlı mutfağında uzman olan Ömür şef, Boğaz'ın en lüks otellerinden birinin iftar menüsünü hazırlamış. İftardan elde edilecek gelirin yüzde 10'u depremzedeler için AFAD'a bağışlanacakmış. Hem Ömür Akkor'un elinden çıkmış özel lezzetlerle orucunuzu açmak hem de depremzedelere yardım etmek isterseniz aklınızda bulunsun.



MÜZİKLE LEZZETİ KİTAPTA BULUŞTURDU

Ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, severek yaptığı yemek tariflerinin yanı sıra, her bir tarifin öyküsünün ve müziğinin de yer aldığı "Kafe Anjelika/ Ne Yemeksiz Ne Müziksiz" adlı özel bir kitap çıkardı. Sadece bin adet basılan kitabın imza günü, önceki gün Beykoz'daki bir AVM'de yapıldı.







Akbar'ın dört parçalık bir piyano dinletisi de sunduğu organizasyona ilgi büyüktü. "Kafe Anjelika/Ne Yemeksiz Ne Müziksiz"ten elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Akbar'ın emeğine sağlık, kitabı satın alacakların da kesesine bereket.



ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

İlk gününden itibaren depremzedelere yardım eden, iki kez deprem bölgelerine giderek oradakilere manevi destek de olmaya çalışan sosyetenin ünlü ismi Psikolog Pınar Sabancı, önceki sabah Boğaz'daydı. Her zamanki gibi sahilde yürüyüş yapıyordu.







Kandilli'deki yalısından teknesiyle Bebek'e geçen Pınar Hanım, tempolu bir yürüyüşle Rumeli Hisarı'na kadar gidip geldi. Bir dönem, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile beraber her gün, Bebek ile Rumeli Hisarı arasında yürüyüş yapan Sabancı, bu ritüeli alışkanlık haline getirdi ve fırsat buldukça da yapıyor. Yürüyüşlerin işe yaradığı da her halinden belli oluyor.