Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te evleneceğini herkes bu köşeden öğrenmişti. Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına almıştı.







Ancak herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değmişti. Hatta boşanacakları konuşuluyordu. Neyse ki, kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başarıp, dedikoduların ayına barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlardı.







Öğrendim ki, ünlü çift, evliliklerindeki bu kötü dönemi profesyonel yardım alarak atlatmış. Evliliklerini kurtarabilmek için Suadiye'deki bir kliniğe, çift terapisine gitmişler. Bu arada evliliklerini kurtarsalar da, terapiye gitmeye devam ediyorlarmış. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerini kurtarmak için gösterdikleri çaba, evliliği oyun sanıp en küçük sorunda boşanmaya kalkanlara örnek olsun...



ETKİNLİK BİTTİ EŞİYLE TATİL YAPTI

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren tasarımcı, ressam ve iç mimar Eda Zamanpur, dünyaca ünlü bir Fransız moda ve kozmetik markasının davetlisi olarak Fransa'ya gitti. Eda Hanım, markanın Fransa'nın sayfiye şehri Biarritz'de yer alan merkezinde farklı bir deneyim yaşadı. Markanın yetkilileri ve çalışanlarıyla birlikte bahçeden çiçek toplayıp, sonra da atölyede krem yapımına katıldı.







Öğrendim ki, bu Fransa gezisinde Eda Hanım'ın yanında eşi Ferhat Zamanpur da varmış. Eda Hanım, markanın etkinliği bittikten sonra eşiyle Biartiz'in ardından Paris'e geçip keyifli birkaç gün geçirmişler.



MÜCEVHER FUARINDA SANAT BULUŞMASI

İstanbul'da geçen hafta sanat ve mücevherin buluşması vardı. İstanbul Mücevher Fuarı kapsamında, Mücevher İhracatçıları Birliği desteğiyle gerçekleşen etkinlikte sanat ve mücevher dünyasından ünlüleri buluşturdu.







Etkinliğin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sanatçı Günseli Kato ve proje ortakları yaptı. Aylin Gözen ve Öznur Yakın'ın projelendirdiği etkinlikle, sanatın mücevhere ilham vermesi çeşitli panel ve sergilerle gösterildi.



HATAY'DA ÜÇ OKUL AÇACAKLAR

Depremzedeler için canla başla çalışan isimlerden biri olan Melisa Tapan'dan yine güzel bir haber geldi. 12 milyar TL'lik bir kaynağı deprem bölgesine tahsis eden ailesinin sahibi olduğu Sabancı Holding, Hatay'da üç okul açacakmış.







Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 23 Nisan'da, Hatay Dörtyol-Sabancı İlkokulu 19 Mayıs'ta, Hatay Arsuz-Sabancı Ortaokulu da 21 Haziran'da bitecekmiş. "Sanırım son dönem tek huzura yaklaştığım anlar deprem ile ilgili çalıştığım, çözümün bir parçası olarak kafa yorduğum anlar" diyen Melisa Tapan'a da ailesine gönülden teşekkürler.