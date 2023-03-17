Asyalı lüks bir otel zincirini İstanbul'a taşıyıp Beşiktaş'ta şubesi açan holdingin yönetim kurulu üyesi Berk Tanrıverdi ile stil danışmanı Ceylan Atınç, Eylül 2020'de sessiz sedasız evlenmişti. Gizliliğin nedeni, erkek tarafının bu evliliğe karşı olmasıydı. Ailesini ikna edemeyeceğini anlayan Berk Bey de, gizli bir nikahla Ceylan Atınç ile hayatını birleştirmişti.







O dönem, gizli nikahı öğrenen Tanrıverdi Ailesi'nin şoka girdiği, özellikle de Berk Bey'in babası İbrahim Tanrıverdi'nin çok kızdığı ve oğluyla irtibatı kopardığı konuşulmuştu. Şimdi bunları niye yazdım! Mutlukları dillerden düşmeyen çiftle ilgili müjdeli haberim var da ondan...







İlk evliliğinden 13 yaşında bir oğlu olan Ceylan Atınç Tanrıverdi hamile; hem de ikizlerine... Yaklaşık dört aylık hamile olan Ceylan Hanım ile Berk Bey'in ikiz oğulları olacakmış. Umarım ikizler, Berk Bey ile ailesinin arasındaki buzları eritir.



SESSİZ SEDASIZ AÇMIŞLAR

Oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı, 2019 yazında Alaçatı'da mekancılığa soyunmuş, senesine de mekanları ikilemişlerdi.







Henüz hayat ortaklığına imza atmasalar da, yeni bir iş ortaklığına imza atan aşıkların, yazın Alaçatı'da hizmet veren eğence mekanının İstanbul'da şubesini açacaklarını yazmıştım.







Kuruçeşme'de eskiden pastane olan yeri kiralayan aşıklar, geçen ay sessiz sedasız mekanlarının kapısını açmış. Ama depremden dolayı açılış daveti yapmamışlar. Bakalım Alaçatı'daki başarılarını, İstanbul'da sürdürebilecekler mi?



SOYUT SERGİ İÇİN SOMUT AÇILIŞ

Yavaş yavaş hayatın normale dönmeye başladığı İstanbul'da, sanat etkinleri de yeniden start aldı. Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), bir galeride sergi açtı.







Soyut sanatın önemli temsilcilerinden Nezih Çavuşoğlu, 'Soyutun Sözlüğü' başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü Marcus Graf'ın üstlendiği serginin açılışı için verilen davet, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış isimleri buluşturdu. Sergi, 25 Nisan'a kadar görülebilir.



