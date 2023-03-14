Dün, Aslı-Metin Şen çiftinin, evlilikte yaşadıkları sorunları aşamadıklarını, boşanmaya karar verdiklerini ve Metin Şen'in boşanma davası açtığını yazmıştım. Meğer ertesi günü Beykoz Adliyesi'nde davanın duruşması varmış.







Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen Aslı Şen ile Metin Şen, dün yapılan ilk duruşmada sessiz sedasız boşandı. Boşanma haberini alınca hemen Metin Şen'i aradım.







Şimdiye kadar evliliklerinde yaşadıkları sorunla ilgili hiç konuşmayan Metin Bey'in ağzından bu kez birkaç cümle alabildim. "Az önce mahkemeden çıktık. Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz boşandık.







Nasıl 23 sene bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" dedi Metin Şen. Boşanmak tabii ki kötü bir şey ama boşanacaksan da işte böyle boşanacaksın. Hem Aslı Hanım hem de Metin Bey için hayırlısı olur inşallah.



HAKSIZ REKABET OLUYORMUŞ!

Gençliğinde hızlı bir playboy olan İzzet Antebi, 2021'de 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşandıktan yedi ay sonra sahalara dönüp oyuncu-şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir ortalarda görünmedikleri için ayrıldıkları iddia edilse de ilişkileri, mutlu-mesut devam ediyor.









Bu arada Antebi'nin, Türkay'a sırılsıklam aşık olduğunu duyuyordum; doğruymuş. Antebi, en son Türkay'ın, sosyal medyasına koyduğu fotoğrafın altına, kalp emojisi koyup "Haksız rekabet oluyor ama bu güzellik..." diye yazdı. Bir önceki paylaşımına da "Dünya güzelim" yazmıştı. Bence bu ilişki uzun soluklu olur.



HOLLYWOOD YILDIZLARINI ARATMADI

Önceki gece, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen törenle Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood yıldızlarını bir araya getiren, dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan törende, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç da vardı. Tören öncesi, tam bir şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halı geçişinde Nevbahar Hanım da boy gösterdi.







Ve üstelik ışıltılı kıyafetiyle Hollywood yıldızlarını da aratmıyordu. Oscar Töreni'ni yerinde izleyen nadir Türklerden olan Nevbahar Koç'un, tören sonrası düzenlenen after party'ye de katıldığı kulağıma geldi.



EŞİNİN SEVİNCİNE ORTAK OLAMADI

Mutlu evlilikleri parmakla gösterilen Aslı- Kaan Demirağ çifti, 26 Eylül'de bir yaşına basan oğulları Cem'in ardından, 17 Şubat'ta kızları Ada'yı kucaklarına almıştı. Milli binici olan Demirağ, çocuklarını büyütürken yarışlara katılmaya da devam ediyor. Hafta sonunda da Star Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışları'ndaydı ve birincilik kupasını aldı.







Kaan Bey'in sevincine sadece oğlu Cem ortak oldu. Çünkü Aslışah Hanım, kızı kırkı çıkmadığı için yarışı izlemeye gitmedi ancak kutlamayı ihmal etmedi. Eşinin kupa aldığı fotoğrafı, 'Ve Cem babaya uğurlu geldi, tebrikler aşkım' notuyla paylaştı.