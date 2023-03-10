10 Ekim'de birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebek beklediği haberi bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Nazlı Hanım, önceki gün sosyal medya hesabından 3 kişilik bir aile olmaya hazırlandıklarını müjdeledi.







Öğrendim ki, dört aylık olan bebek Sabancı utangaç çıkmış; annesinin en son kontrolünde de cinsiyetini saklamış! "Kız ya da erkek fark etmez, en önemlisi sağlıklı olması" diyen Nazlı Hanım da, bebekleri de sağlıkla kurtulur inşallah. Bu arada gönlüne göre bir gelin bulan üç erkek annesi Arzu Sabancı'nın kalbinden kız torun geçtiği konuşuluyor.



TATİL BEBEĞİ TATİLE ÇIKTI

Sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan ile genç iş adamı Dağhan Doğruer, geçen yıl Yunanistan'da evlenmiş, yazın Yunan adalarında tatilindeyken de erken doğum için apar topar İstanbul'a dönüp oğulları Luca Kartal'ı kucaklarına almıştı.







Bir ay bekleyemeyip tatildeyken hayata gelmek isteyen Luca Kartal, ilk tatiline çıktı. Ünlü çift, çocuklarıyla birlikte ilk tatil için Dubai'ye gitti. Ailece orada güneş ve denizin tadını çıkarıp kış ortasında yaz tatili yaptılar. Hem annesi hem de babası gezmeyi çok seven Luca Kartal'ın, küçük yaşta birçok yer göreceğine şüphe yok.



DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, depremin ilk gününden itibaren toplanan yardımları afet bölgesine yetiştirmek için canla başla çalışmıştı. Ardından da pedagog, psikolog, doktorlar ve Sokak Sanatları Atölyesi ile Hatay'a gitmişti.







Tek tek her çocuğa ulaşıp küçük de olsa kalplerine bir gülücük kondurmaya çalıştığını söyleyen Odabaşı, hafta sonu İstanbul'a dönmüştü. Duydum ki, bu hafta sonu tekrar deprem bölgesine gidiyormuş. "Şu anda onların bizlere ihtiyacı var" diyen Nihat Odabaşı'nın yüreğine ve emeğine sağlık.



TEKLİF HAWAİİ'DE DÜĞÜN BODRUM'DA

Aradığı aşkı bulan ve 42 yaşında gelinlik giymeye hazırlanan Deniz Çakır ile müstakbel eşi iş adamı Bilgehan Baykal'ın izdivaçları için ilk adımı Hawaii'de attıklarını öğrendim.







Aşıklar, ilişkilerinin birinci yılını kutlamak için depremden hemen önce ABD'nin ünlü adası Hawaii'ye tatile gitmişti. Baykal, Hawaii tatilinde, mutluluklarını resmiyete dökmek için, cebinden tek taş yüzüğü çıkarıp evlenme teklif etmiş. Çakır da, düşünmeden "evet" demiş. Yanda gördüğünüz fotoğraf, o mutlu anlardan. Yaz sonu Bodrum'da evlenmeyi planlayan aşıkların mutluluğu, umarım daim olur.