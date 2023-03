Sosyal medyanın da dikkat çeken isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Eda Ece'nin yaklaşık beş yıldır flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 8 Haziran'da evleneceğini müjdelemiştim. Ancak ünlü çift evlenmekten vazgeçti! Aman yanlış anlaşılmasın! Ünlü oyuncu ile sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiğini söylerken, 8 Haziran'da evlenmekten vazgeçtiler.







Daha önce birkaç kez ayrılıp barıştıkları için hemen "Yine mi ayrıldılar" gibi bir önyargı olmasın. Peki Eda Ece ne zaman gelinlik giyecek? Hemen onu da söyleyeyim; şimdiye kadar rol gereği dokuz kez gelinlik giyen güzel oyuncu, gerçek gelinliğini, 20 Haziran'da giyip telli duvaklı gelin olacak. Daha önceki haberimde düğünün, Boğaz'da lüks bir otelde olacağını yazmıştım, düğünün tarihi değişti ama yeri değişmedi, yine o otelde yapılacak. Bu arada önceki evlilik haberimi çalan emek hırsızları, bakalım bu haberimi de çalacak mı!!!



ARTIK ONUN DA BİR KİTABI VAR

İşadamı Kazım Köseoğlu'nun eşi Irmak Köseoğlu, "Çocuk da yaparım, kariyer de" diyen kadınların en başarılılarından. Üç çocuk dünyaya getiren Irmak Hanım, çocuklarını büyütürken, akademik kariyer yapıp 2018'de doktorasını almıştı.







Üç yıldır, üç farklı üniversitede 'reklamcılık', 'halkla ilişkiler' ve 'pazarlama' dersleri veren Irmak Hanım, akademik kariyerine bir çentik daha attı. Irmak Hanım, Postmodern Dönemde Lüks Tüketim Olgusu ve Muhafazakar Kadının Değişen İmajı başlıklı doktora tezini bastırıp kitap haline getirdi.



YİNE PARİS'TE TANITTILAR

Şimdiye kadar onlarca Hollywood yıldızının şıklığına şıklık katan Nedret Taciroğlu, her zamanki gibi Paris Moda Haftası ile eşzamanlı olarak 2023-24 sonbahar-kış koleksiyonunu görücüye çıkardı.







En büyük yardımcısı olan kızı Yasemin Taciroğlu ile Paris'e giden ve beş yıldızlı otellerden birinde salon kiralayan Nedret Hanım, 4 Mart'tan bu yana orada yeni cicilerini moda tutkunlarının beğenesine sunuyor. Paris'teki moda şovu bugün sona erecek olan Nedret Hanım, önceki gün de yeni sezon cicilerini, dijital olarak tüm dünyaya gösterdi.



DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARIYORLAR

Asrın felaketini yaşayan ülkemizde devlet millet ele ele verip yaraları sarmak için seferber olmuştu. Türkiye Tek Yürek kampanyasına 300 milyon bağışlayan Cihan Kamer, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da iki çadır kent kurmak için de kollarını sıvamıştı.







Her iki ildeki 5 bin kişilik çadırkentler hayata geçti. ÇABA Derneği de her iki ildeki çadırkentte okul açtı, Cansen Yeni Kut da bin kişiyi geçen yardımsever ailesiyle tam teşekkülü sahra hastanesini depremzedelerin hizmetine soktu. Hepsinin gönlüne sağlık.