Geçen eylül ayında profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Arda Turan'ın adı, şimdilerde Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor! Spor basınında bu haberlerle sık sık adından söz edilen Arda ile ilgili benim bambaşka bir haberim var.







Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Arda'nın, garajını 'kraliyet arabası' olarak tanınan bir otomobille taçlandırdığını öğrendim. Arda, son model süper lüks bir araç satın almış. Adını, İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan ve markanın ilk SUV modeli olan araç için kaç para ödemiş biliyor musunuz?







Bugünkü kurla yaklaşık 26 milyon lira. Bu arada Arda'nın, geçen hafta aldığı aracını hiç kullanmadığını da öğrendim. Hatta, araba evine getirirken bile kullanmamış, çekiciyle getirtmiş. Depremzedelere ayni ve nakdi birçok destekte bulunan Arda, sanırım bu hassas günlerde 26 milyon liralık aracıyla görünmek istemiyor.



RESTORANDA KAVGA EDİP AYRILDILAR

Kırmızı saçları, hayırseverliği ve esprili kişiliğiyle tanınan sosyetenin ünlü ismi Monik Benardete, 19 Nisan 2010'da ebedi yolculuğuna uğurlanmıştı. Hayat arkadaşı Ceri Benardete, Monik Hanım'ın vefatından üç ay sonra kendisine bir hayat arkadaşı bulmuş ve bu yüzden de sosyeteden aforoz edilmişti. Şimdi niye mi bunları yazıyorum?









Ceri Benardete ile yaklaşık 12 yıldır flört ettiği sevgilisi Füsun Kara, ünlü bir restoranda, kimseye aldırmadan büyük bir kavgaya tutuşmuş. Kavganın sonunda da Füsun Hanım, hem Ceri Bey'i hem de mekanı terk edip gitmiş.



BABAANNE OLDU

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden babaanne oldu! 60 yaşındaki Biricik Hanım, önceki gün babaanne olduğunu açıkladı! Hatırlarsanız; Biricik Suden'e, 18 Eylül 2021'de 59. doğum gününde, yakın bir arkadaşının kuzu hediye ettiğini yazmıştım.







Biricik Hanım, kuzusuna evde bakmaya çalışsa da, bir süre sonra mecburen arkadaşının çiftliğine bırakmak zorunda kalmıştı. İşte o kuzu büyümüş ve geçenlerde yavrulamış. Bu haberi, kuzusunun yavrusuyla çektirdiği fotoğrafla ve "babaanne oldum" notuyla duyuran Biricik Hanım bize, 6 Şubat'tan beri unuttuğumuz gülmeyi hatırlattı; sağ olsun...



SOSYAL MEDYA İLE YARDIMA DEVAM

Devlet millet el ele verdik ve yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bunun için herkes elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin eski güzellerinden Banu Sağnak ile avukat eşi Çağatay Erten de ilk günden itibaren depremzedelere ayni ve nakdi desteklerini esirgemedi.







Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Banu Hanım, yararlı bilgileri ve nerede neye ihtiyaç olduğunu an be an takipçileriyle paylaşıyor. Böylesi kalbi güzel insanların sayısı çok olduğu için biz bu felaketin yaralarını çok kısa sürede sararız.