Deprem faciasının yaralarını sarmak için sanat dünyası da görev başında. Önceki akşam birçok müzayede şirketi ve sanat galerisi bir araya gelerek AFAD ve Kızılay'a destek olmak için Instagram üzerinden bir yardım müzayedesi düzenlendi. "Sanatla yaraları sarmak için var mı arttıran" diye başlayan ve sanatçıların da eser bağışlarıyla destek olduğu müzayede ile 3 milyon 387 bin lira toplandı.







Bu yardım müzayedesinin rekortmeni ise, çağdaş sanatın önemli temsilcisi Ekrem Yalçındağ'ın eseri oldu. Yalçındağ'ın bağışladığı eser, tam 500 bin liraya satıldı. Müzayedenin ardından Ekrem Yalçındağ'ı aradım; Adıyamanlı olduğunu belirtip şunları söyledi: "Benim ailem de deprem bölgesindeydi. Kaybımızın olmaması tek tesellimiz ama ülke olarak büyük acı yaşıyoruz. Hep birlikte el ele verip bunu üstesinden geleceğiz." Ekrem Bey gibi herkes elinden geleni yaptığı sürece biz bu felaketin yaralarını çok kısa sürede sararız.



400 BİN TAKİPÇİSİ CEZA KESTİ!

Olayların kadını Şeyma Subaşı, yaşadığımız asrın felaketinde de tepki çekmeyi başardı!







Deprem bölgelerinden görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem edip ardından da Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşınca ben de, "Bakalım ona kimler sitem edecek?" diye yazmıştım.







Önceki gün de New York'taki gelinlik provasından ve restoranlardan paylaşım yapan Subaşı'na en büyük sitem takipçilerinden geldi!







Bu duyarsızlığına duyarsız kalmayan 400 bin takipçisi takibi bıraktı. Depremden önce 3.3 milyon olan takipçi sayısı 2.9 milyona düştü. Bakalım bundan bir ders çıkaracak mı?



ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİ HAZIR

Köşemde marka ismi kullanmamaya çalışıyorum ama bu kez çekinmeden kullanacağım. Sözünü ettiğim marka DeFacto. Bu marka, deprem bölgesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesindeki çocukların giyim ihtiyacını, bir yıl boyunca karşılayacak.







Bu yardım, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ve DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Ahmet Barış Sönmez'in imzaladığı protokol ile garanti altına alındı. Şimdiye kadar deprem bölgesine 200 bin kışlık kıyafet ve 100 bin battaniye de gönderen markaya koca bir alkış...



ÇADIR KENTTE HASTANE KURACAKLAR

Deprem bölgelerine 40 ambulans gönderen ve hafta sonunu Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardım ederek geçiren Cansen Yeni Kut ile karşılaştım önceki gün. "Oraları anlatamam sana Bülent; ne vicdanım uyuyor, ne kalbim susuyor" diyen Cansen Hanım, bin kişiyi geçen yardımsever ailesiyle birlikte yine çok güzel bir işe kalkışmış.







Şimdi de, işadamı Cihan Kamer'in yaptırdığı iki çadır kentin içine sahra hastanesi kuracaklarmış. ÇABA Derneği'nin de okul kurmak için girişimlere başladığını söyleyen Cansen Yeni Kut'un da, bin kişiyi geçen yardımsever ailesinin de gönlüne ve emeğine sağlık; iyi ki varlar...