Depremin ilk gününden itibaren destek çağrısında bulunan, depremzedeler için yardım kampanyası başlatan ve eşi Efsun Erkılıç ile birlikte kampanyaya 1 milyon TL bağışlayan yeni medya sanatçısı Refik Anadol, 14 Şubat'ta Los Angeles'ta "Yaşayan Tablolar" adıyla bir sergi açtı.







"Depremden etkilenen 100 öğrencinin sanatsal hayallerini gerçekleştireceğiz" diyen Refik Anadol'un Jeffriy Deitch Galeri'de açtığı sergisinin önceki gün açılış daveti vardı; davetliler arasında da ünlü bir misafiri... Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Leonardo DiCaprio, methini çok duyduğunu söylediği Refik Anadol'un eserlerini görmeye geldi.







DiCaprio'ya, eserlerini anlatan Anadol, ona asrın felaketiyle ilgili bilgi verdi. Kongo'da, nesli tehdit altında olan dağ gorilleri için bile bağışta bulunan ünlü oyuncu, bildiğim kadarıyla şimdiye kadar depremzedelerimize yardım etmedi. Refik Anadol ile bu sohbetinin ardından ne yapacak merak ediyorum doğrusu.



SİTEM ETTİ AMA...

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen deprem faciasının ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. 7'den 70'e herkes, depremzedelere maddi manevi destek olurken sosyal medyadan da onların acılarına ortak olmaya çalışıyor.







Ancak bu paylaşımlar bazen eleştirilere de maruz kalıyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da, bölgeden gelen görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem etmişti. Bu arada önceki gün kendisi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile St. Moritz'te yaptığı tatilden fotoğraflar paylaştı. Bakalım ona kimler sitem edecek!!!



UMUTSUZ PAYLAŞIMA UMUT AŞILAYAN CEVAP

SOSYAL medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, "Normal hayata dönmeyi kabul etmiyorum" başlığıyla bir paylaşım yaptı. Yaşanan acılardan o kadar etkilenmiş ki, vicdanının rahat etmediğini söylüyor.







Arkasından sosyal medyanın ünlü isimlerinden Nur Bilen Yavuzer de bir paylaşım yaptı ve o da "Bizden güç, yardım ve destek bekleyenleri düşünsek..." diyerek Kiresepi gibi düşünenlere kendilerini toparlamalarını ve o insanlara yardım etmelerini istedi.







Umut veren yazısını, "İyi, iyiliği; umut, umudu çeker" sözleriyle bitiren Yavuzer çok haklı. Kendimizi bırakmamalıyız, güçlü olmalıyız ve bu yarayı hep birlikte sarmalıyız.



KONTEYNIRI YÜKLEYİP MEZUNİYETE YETİŞTİ

Öyle bir felaket yaşadık ki, insanlarımız depremzedelerin acılarına ortak olup kendi sevinçlerini unuttu. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer de onlardan biri. Oğlu Oğuz Kanada'daki Kwantlen Politeknik Üniversitesi'nden mezun oldu ama onun aklında depremzedeler vardı. Mezuniyet töreninin davetiyesini paylaşan Senur Hanım altına, "Çok şey paylaşmak isterdim ama acımız sevincimizden büyük" yazdı.







Mezuniyetten paylaştığı fotoğrafın altına da, "Üstün başarı ile gelen diploma ama benim için en önemlisi yardım konteynırını yükledikten sonra diploma törenine yetişmesi" notunu düştü. Senur Hanım, hem başarılı hem de duyarlı bir çocuk yetiştirmiş, bravo..