İlk günden itibaren depremzedelerin yardımına koşan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleriyle konuştum. Deprem ve sonraki süreçte neler yaptıklarını anlatan Selma Türkeş ve Süleyman Orakçıoğlu “Yardıma devam” dedi

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın depremi karşısında devlet-millet el ele verdik ve depremzedelere yardım edip yara-yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Herkes elin-larımızı elinden geleni, hatta fazlasını yapıyor. Peki iş den ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, depremi ilk öğrendikleri andan itibaren neler yaptı, bu büyük felaket karşısında ne düşünüyor, yapılanları nasıl değerlendiriyor, bundan sonra neler yapılması gerektiğini düşünü-düşünüyor? İşte bu soruları ünlü isimlere yönelt-yor? yönelttim. Yerim kısıtlı olduğu için bugün Selma tim. Türkeş ve Süleyman Orakçıoğlu'nun ce-cevaplarına yer verdim. Yarın da Zehra Neşe vaplarına Kavak, Feryal Gülman ve Nilüfer Bulut'un düşüncelerini sizlerle paylaşacağım.









SELMA TÜRKEŞ (İŞ İNSAN)



'DEVLET DE MİLLET DE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI'



Siz depremi ve ne kadar büyük bir afet olduğunu öğrendiğinizde ne yaptınız, depremzedeler için neler yaptınız?

İlk öğrendiğimde tabii olayın bu boyutta olduğunu bilemedik. Ancak ikinci sarsıntı da olunca ve görüntüler gelince tabii ki çok üzüldük. Devletimizin gücünü bildiğim için bunun da altından kalkacağımızı düşündüm ve çok şükür kalkıyoruz. Tabii ki herkes gibi biz de aile şirketleri olarak hem ayni hem de nakdi yardımları organize ettik. Bölgeye ihtiyaç sahiplerine AFAD üzerinden gönderdik. Yardımlarımız devam edecektir. Bu bir vatan borcudur. Zor günlerde milletimizin yanında olmak herkesin vazifesi olduğunu düşünüyorum. Şirket olarak bünyemizde bulunan psikologlarımızı, kreş öğretmenlerimizi ve doktorlarımızı AFAD'ın belirlediği bölgelere gönderdik.

Sizce bu süreçte halkımız nasıl bir sınav verdi, üzerine düşeni yaptı mı?

Bu felaket gerçekten tüm zamanların en büyük felaketi. Bu milletin büyüklüğü fedakarlığı karşısında duygulanmamak elde değil. Nasıl bir seferberlik yaşıyoruz gözyaşları içinde izliyoruz. Allah milletimizden, devletimizden, katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarından, askerimizden, polisimizden tüm kurtarma ekiplerimizden razı olsun. Halkımız üzerine düşeni yaptı. Herkese teşekkür ediyorum.







İlk günden itibaren halkımız tek yürek oldu ve elinden geleni yapmaya çalışıyor, bundan sonra bize ne gibi görevler düşüyor?

Bu yaşadığımız felaket boyutları itibariyle bir anlamda benzersiz ve daha önce deneyimlemediğimiz kadar büyük. Şükür ki devletimiz ve milletimiz el ele ilk günden itibaren bu felaketle mücadele ediyor. Asıl sınavımız ise etkisi on yıllar boyunca sürecek bu felaketin sonrasında yapılması gerekenlerde olacak. Önceliğimiz çocuklarımız, kendilerini sahipsiz hissetmemeleri için psikolojik olarak desteklenerek kayıp bireyler olmamalarıdır. Eğitim hayatından sosyal hayatlarına kadar inanıyorum ki devletimiz sahip çıkacaktır. Bir an önce evlerinin yeniden inşa edilerek sıcak yuvalarına kavuşmaları arzumdur. Bunu da devletimiz yapacaktır.

Devletimiz nasıl bir sınav verdi, üzerine düşeni yaptı mı ve yapıyor mu?

Devletimiz bütün gayretiyle sahada. Tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetinde. Bu sınavdan alnının akıyla çıkacaktır. Artık deprem sonrası için yapılması gerekenlerin, tek bir merkezden koordineli olarak hayata geçirilmesi önemlidir. Devlet eliyle devletimizin öncelik olarak belirleyeceği noktalara odaklanıp o şekilde hareket etmek en sağlıklısıdır.



DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA

Bir taraftan da arama kurtarma ve yardımlarla ile ilgili geç kalındığına dair devlete eleştiriler de var...

Devletimiz ilk andan itibaren tüm kaynaklarıyla sahadadır. Lakin 100 bin km2 de 13,5 milyon insanımızın etkilendiği bir alandan bahsediyoruz. Aynı anda binlerce konutta meydana gelen kırsala da yayılmış bir felaket. Böyle bir ortamda aynı anda her yerde bulunmak ilk anda mümkün olmadığından tabii ki bazı serzenişler olabilir. Eksikler de olabilir. Dünyanın neresinde olursa olsun bu boyutta bir felaketi yaşamak her devletin altından kalkacağı bir durum değildir. Buna rağmen devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren devlet-millet dayanışması ile bu felaketin altından kalkacağımızı gösterdi. Onun için herkesi, her kesimi anlayışla karşılamak, bir an önce birlik beraberlik içinde yaraları sarmaya odaklanmalıyız. Devletimizin göstereceği yardım ve ihtiyaçlara göre hareket ederek bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum.









SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU (ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI)



'TEK YÜREK OLARAK YARALARIMIZI SARACAĞIZ'

Süleyman Orakçıoğlu, depremi ilk öğrendiği andan itibaren neler yaptığını, bu büyük felaket karşısında ne düşündüğünü, yapılanları nasıl değerlendirdiğini ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini anlattı:









KIŞLIK ÜRÜN GÖNDERDİK

"Türkiye olarak çok büyük bir üzüntü içindeyiz. Depremde Kahramanmaraş Mağaza Müdür Yardımcımız Hatice Karakaş'ı ve tüm ailesini kaybetmiş olmanın da derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Orka Holding olarak depremi öğrendiğimiz ilk andan itibaren bölge insanımızın acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve yaralarını sarabilmek amacıyla afetin yaşandığı illere AFAD ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ilk gün çok sayıda kışlık giyim ürünümüzün gönderimini sağladık. Bölgede 22 mağazamız ve 94 çalışanımız bulunuyor. İlk günlerde bize hiç uyku yoktu. Enkazdan çıkarılan Hatay Mağaza Müdür Yardımcımız ve satış danışmanızın sağlık durumlarıyla da an be an yakından ilgilendik ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm sorumluluğu üstlendik. Aynı şekilde ilk günden itibaren AFAD, TİM ve İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla mont ve polar battaniye gibi çok sayıda ürettiğimiz kışlık ürünlerimizi bölgeye göndermeye ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Orka Holding olarak depremin yaşandığı bölgede yeniden yaşam kurulması için yardımlarımızın süreklilik arz etmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Öncelikle afetten etkilenen vatandaşlarımızın sağlık, barınma, ısınma, güvenlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önem arz eden ve bu konuda güzel örnekler teşkil edecek olan İSO Yaşam Kentinin ve TİM koordinasyonunda oluşturulacak konteyner kentin kurulmasına yardım edeceğiz. Önceki akşam tüm TV kanallarında ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedelerimiz için nakdi yardımda da bulunduk."