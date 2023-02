Cemiyet hayatı dahil Türkiye tek yürek olmuş, depremzedelere yardım için kendini parçalarken sosyal medyada önüme öyle bir paylaşım çıktı ki, inanamadım. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Miami'de bir grup arkadaşıyla eğleniyor.







Çok eğlendikleri her hallerinden belli olan fotoğrafı, masada bulunan Colin Cowie paylaşmış, sonra da Suzan Sabancı Dinçer repost etmiş (gerçi tepkiler üzerine hemen silmiş). Önce fotoğrafın arşiv olduğunu düşündüm ama güncelmiş. Hatta fotoğraf, depremde hayatını kaybeden üç Akbank çalışanının toprağa verildiği gün paylaşılmış.







Fotoğrafı gören herkes haklı olarak müthiş tepki gösterdi. Cemiyet hayatından Funda Arkas'ın tepkisi ise like yağmuruna tutuldu. Arkas, isim vermeden "Cemiyet derken?" başlığıyla şunları yazmış: "Kanım dondu, cemiyet hayatından bilinen isimlerin, bunca kaybımız varken, dünya kan ağlıyorken, daha onlarca insanın ölülerini bile alamadığı zamanda ABD'de eller hayaya eğlenmesi nasıl bir şuursuzluk, vicdansızlık..." Belki kimseye "niye üzülmüyorsun, niye eğleniyorsun" diye kızmaya hakkımız yok ama bari o anlar gözümüze sokulmasaydı!!!



KOCA YÜREKLİ YARDIMSEVERLER







BURCU ESMERSOY

Refika Birgül'ün öncülüğünde güçlerini birleştiren kadın şefler, depremzedeler için üç gündür yemek yapıyor. Yüzü gibi yüreği de güzel ünlü sunucu Burcu Esmersoy da, ilk günden itibaren Bahçeşehir Üniversitesi'nin mutfağında yemek yapmak için tencerelerin başına geçen isimlerden biri oldu.







LAL-MİLA AYDIN

Sokak hayvanları için maddi-manevi desteğini esirgemeyen Derin Mermerci'nin ikizleri Lal ve Mila, hem annelerini hem de okuyanları duygulandırdı. İkizler, annelerinin dahi haberi olmadan afet bölgesine göndermek için oyuncak ve kıyafetlerini kolileyip üzerine de, "Geçmiş olsun. Sevgiler Lal ve Mila" yazmışlar. Minik gönüllerine sağlık.







SERTAB ERENER

Şarkıcı Sertab Erener, deprem yüzünden sahipsiz kalan ve Hatay barınağında zor durumda olan köpeklerin yardımına koştu. Kendisi gibi hayvan dostu olan Nur Bilen Yavuzer ve Hande Can'ın da destekleriyle Hatay Barınağı'ndaki 124 köpeği oluşturduğu çiftlik bölgesine aldırmak için yola çıkardı.







ASLAN-KAPLAN ÇOBAKÇOR

Begüm Yücel ile Doğuş Çobakçor'un oğulları Aslan ve Kaplan da, ülkemizde yaşanan asrın felaketine duyarsız kalmadı. Anneleriyle birlikte kıyafet ve oyuncaklarını ayıran kardeşler, ertesi gün de ayırdıklarını deprem bölgesine yollanması için Bahçeşehir Üniversitesi'nde kurulan merkeze götürdüler.







SELİN SARAL

Inside Flowers & Event'in kurucusu Selin Saral, yaşadığımız bu acının yaralarını bir nebze de olsa sarmak adına, 14 Şubat'taki tüm siparişlerin gelirlerini AFAD'a bağışlayacaklarını açıkladı.







MEHMET YALÇINKAYA

Acı görüntüler sonrası ekibini toplayıp Kahramanmaraş'a gidip sahra mutfağı kuran ve günlerdir depremzedeler için yemek yapan şef Mehmet Yalçınkaya, can dostlarımızı da unutmuyor. Ünlü şef, barınaklardaki patili dostlarımız için de özel yemekler hazırlıyor.