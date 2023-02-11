ASLIHAN KORUYAN SABANCI

SEDES Holding'in patronu Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, deprem bölgelerine su, bebek maması, hijyen malzemesi, gıda ilettiklerini ve iletmeye de devam ettiklerini söyledi.







RISHI SUNAK

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, UCL (University College London-Londra Üniversitesi Akademisi) Türk Öğrenci Birliği'nin yardım kampanyasına katılarak deprem bölgesine gönderilecek malzemelerin kolilenmesine destek oldu.







ASLIHAN-KAAN DEMİRAĞ

HD Holding'in patronu Kaan Demirağ, deprem bölgesine iki TIR mobil mutfak ve gıda malzemesi yolladı.







LAL DENİZLİ

"Her şey oradaki canlarımız için" diyen ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, gelen yardımları afet bölgesine yetiştirmek için pazartesi gününden bu yana Afet Koordinasyon Merkezi'nden ayrılmadı.



ERKAN GÜRAL

"Biz Türk milletiyiz. El ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz bir güçlük yoktur" diyen Erkan Güral, NG Grubu olarak AFAD'a 5 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.



LEVENT KIZIL

"Bu zor zamanları hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız" diyen Levent Kızıl, deprem bölgesine 8 TIR su, içinde battaniye, mont, giysi, bot, eldiven, çadır içi soba ve tıbbı yardım malzemelerinin olduğu 3 TIR gönderdiklerini ve ilk gün 10 adet mobil tuvalet sipariş ettiklerini söyledi.



HANDE SEZER PEKCAN

Antalya'da dört oteli bulunan Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer Pekcan, otellerinde afetzedelere ücretsiz konaklama sağladıklarını duyurdu.







BURCU ERÇİL

Sözde değil özde hayvanseverlerden biri olan Burcu Erçil, deprem bölgesinde kurtarılan bu iki cana ulaşıp sahiplenebilmek için sosyal medyada yardım istedi.



HACER ÖZİL

Hayırda yarışanlardan olalım" diyen Beyaz Butik Yönetim Kurulu Başkanı Hacer Özil, atölyelerini sadece battaniye üretimi için kapattıklarını söyledi.







BENAN TERZİOĞLU

"Herkesin yardımları yerini bulur inşallah" diyen Benan Terzioğlu, Terzioğlu Holding olarak deprem bölgesine bir TIR dezenfektan ve hijyen ürünleri yolladıklarını söyledi.



FERİT ŞAHENK

Depremin gerçekleştiği ilk saatlerden itibaren tüm şirketleri ile bölgede yapılan çalışmalara destek veren Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk, bölgedeki 13 TÜVTÜRK Muayene İstasyonu'nu barınma amacıyla depremzedelere tahsis ettirdi. İstasyonların içine konulan konteynerlerde her gün binden fazla kişiye barınma imkanı sunuluyor.







HÜZÜNLÜ VEDA

Samimiyeti, dostluğu ve gülen yüzü ile tanıyan herkesin çok sevdiği Burcu Hanif, yaklaşık beş yıldır mücadele ettiği amansız hastalığa salı günü yenik düşmüştü. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, zarafetin ve iyiliğin sembolü olarak gösterdikleri Burcu Hanif'i, önceki gün son yolculuğuna uğurladılar.







Birçok sosyal sorumluk projesi ve gönüllü vakıf çalışmalarıyla tanınan Burcu Hanif, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedildi. Nur içinde yatsın; mekanı cennet olsun.