SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

"Enkaz altındaki son insanımıza ulaşana dek bize uyku, huzur yok" diyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ağır kış şartlarının yaşandığı deprem bölgesine yüzlerce mont yolladı.









LAL DENİZLİ

Yardım amaçlı her işte her zaman en ön saflarda yer alan Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Afet Koordinasyon Merkezi'nde bölgeye ulaştırılacak yardımların kabul ve tasnif işlerinde görev aldı.



TUBA ÜNSAL

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, MKM Kültür Merkezi'ndeki yardımların kabul ve tasnif işlerinde görev aldı









LEYLA ALATON

"Bu nasıl bir trajedi. Sözün bittiği yer"



ASLI ŞEN

Kullanmadığı kıyafet, ayakkabı ve aksesuarlarını e-ticaret sitesinde satıp, gelirini sokak hayvanlarına bağışlayan Aslı Şen, bundan sonraki geliri AFAD'a bağışlayacağını açıkladı.







CAROLİNE KOÇ

Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile atlatacağız. Ülkemize geçmiş olsun."



HAMDİ AKIN

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 10 milyon lira bağış yaptı







DERİN MERMERCİ

"Çok üzgünüm çok. Allah göçük altındakilere dayanma gücü versin. Dualarımız sizinle" diyen Derin Mermerci, AFAD'a ciddi bir bağış yaparken, sosyal medya hesabından pek çok yararlı bilgi paylaştı.



ASLI ÜSTÜNKAYA

"Korkunç bir sabaha uyandık" diye yazan Aslı Üstünkaya, çocuklara nasıl yardım edilebileceği bilgisini paylaştı









SEDEF İYBAR

AFAD yetkililerinin bluetooth ayarları açık olanları konumlarından bulabildiği bilgisini paylaştı.



FATİH TUTAK

İstanbul Michelin Rehberi'nde iki yıldız alan tek restoranın yaratıcısı Fatih Tutak, cumartesi gecesi sağlamış oldukları tüm geliri bağışladı.







EREN ÜÇLERTOPRAĞI

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak 500 bin lira nakit yardımın yanı sıra, 30 özel donanımlı 4x4 offroad aracı, 4 adet yemek aracı, 5 tır ve 5 kamyon yardım malzemesi, 4 iş makinesi ve 90 gönüllü ile bölgeye hareket ettiklerini duyurdu.