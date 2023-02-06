Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un eğitim gördüğü Londra'daki ölümü ile ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Leyla'nın bulimia (yeme bozukluğu) yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceği bilgisini aldım.







Meğer Leyla, uzun süredir bu hastalığın pençesindeymiş. Perşembe günü otopsiye alınan Leyla'nın yapılan ilk tetkiklerinde kalbinin durduğu, bunun nedeninin de bulimia olabileceği tahmin ediliyormuş.







Kanında potasyum eksikliği görülen Leyla'nın kesin ölüm nedeni bir haftaya kadar çıkacak otopsi raporuyla anlaşılacakmış. Bu arada acı haberi alır almaz, merhum kuzeni Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ile Londra'ya giden Aslı Çetiner'in en büyük destekçilerinden biri de, o sırada Londra'daki evinde olan teyzesi Çiğdem Simavi olmuş.





Leyla'nın babası Tahsin Çiftkurt'un Londra'ya gitmediğini, Anadolu Hisarı'ndaki evinde taziyeleri kabul ettiğini öğrendim. Tek çocuğunu kaybeden Tahsin Bey'in evi, taziye için gelenlerle dolup taşıyormuş.





Bu süreçte Aslı Çetiner'in en büyük destekçileri Caroline Koç ve Çiğdem Simavi olmuş. Caroline Hanım, Londra'ya giderken yalnız bırakmadığı Aslı Hanım'ın orada da bir dakika olsun yanından ayrılmıyormuş.



SÖMESTİRCİLER MAHSUR KALDI!

İstanbul sosyetesi her sömestirde olduğu gibi yine yollara dökülmüş, rotayı Avrupa'daki kayak merkezlerine çevirmişti. Ancak tatili son gününe kadar değerlendirmek isteyenler, gittikleri ülkelerde mahsur kaldı!







İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan dün ve bugün 238 uçak seferi iptal edilince, gittikleri yerlerden dönemediler. Megeve'de tatilde olan arkadaşım ancak çarşamba gününe, o da otomobil ile altı saat uzaklıktaki Milano'dan bilet bulabilmiş. Tatil burunlarından gelecekmiş gibi görünüyor!



ALPLER'DE BUZLAR ERİDİ

Aslı-Metin Şen çiftinin 22 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını ilk bu köşede okumuştunuz. Evliliklerini toparlamaya çalışan çiftin bunu başardığının müjdesini de ilk benden öğrenin. Çift, çocuklarının hatırına arkadaşları ile birlikte







Fransız Alpleri'ne tatile gitmişti. Alpler'deki tatilin aralarındaki buzları eritebileceğini düşünmüş ama emin olamamıştım. Ama öğrendim ki, evliliklerine bir şans daha verme kararı almışlar. İstanbul'a döndükten sonra cuma akşamı birlikte Ercan Saatçi'yi dinlemeye gitmeleri de bunu teyit ediyor.



ESERİ SEUL'DE SERGİLENİYOR

Cefi-Yasemin Kamhi çiftinin kızı Lara Kamhi, sanat yolunda emin adımlarla ilerliyor. Uluslararası başarılarıyla da adından söz ettiren sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, sanatsal iş birliklerine bir yenisini ekledi.







Kamhi'nin, Koreli sanatçı Daeki Shim ile gerçekleştirdiği ortak çalışması 'Geleceğin Ötesinde' adlı eseri, Seul'deki 'Şehrin Ötesinde: Kültürel Anıtlar' sergisinde sanatseverlerle buluştu. Eserin, çok büyük ilgi gördüğünü duydum, Lara'ya kocaman bir alkış...