Sözde değil özde hayvansever olan Derin Mermerci, bazı sosyetik isimlerin, çocuklarına adeta bir oyuncak gibi köpek almalarına kızdı. Mermerci yaptığı açıklamada, "Bencil, cahil ebeveynler, kendileri vakit ayırmadıkları çocuklarına köpek hediye ediyor. Sonra sıkılınca da bu hayvanlar ya atılıyor, ya terk ediliyor. Böyle görünce tiksindiğim onlarca karakter var" yazmış.







Çok haklı, sonra o hayvanlar, aç susuz sokakta kalıyor. Diğer yandan sokakta yaşamaya alışık olmayan bu hayvanlar, açlıktan insanlara da saldırabiliyor. Köpek sahiplenirken çok iyi düşünün, sonra onları mağdur etmeyin.







Derin Mermerci için sokak hayvanları deyince akan sular duruyor! Sokağa terk edilmiş yaklaşık 300 kedi ve köpeğe bakan Mermerci, aynı zamanda Kars, Ardahan, Tokat ve Ayvacık'ta sahipsiz köpekler için barınaklar yaptırdı. Sosyetenin ünlü ismi 'Can dostlarım' dediği sokak hayvanları için aylık 240 bin lira harcıyor.



BU MESAJ KİME?

Çağla Şıkel'ın sekiz yılın ardından avukat Nail Gönenli'yi koluna takıp arz-ı endam eylediği bir aşk yaşamaya başlaması sanırım en çok şarkıcı Edis'i üzdü!







Yakın dostlarının Çağla Şıkel'e aşık olduğunu ve yazın Çeşme'de evlilik teklif ettiğini söylediği Edis'ten önceki gün manidar bir paylaşım geldi. O paylaşım benim gibi birçok kişi tarafından da mesaj olarak değerlendirildi.







Paylaşımdan da anlaşılacağı gibi Edis aşıkmış ve karnında kelebekler uçuyormuş. Ama "Bye!" notunu düştüğüne göre aşka veda etmiş veya veda etmek zorunda kalmış!



COURCHEVEL UĞURSUZ GELİYOR

Türklerin ikinci adres yaptığı, dünya jet-set'inin de gözde kayak merkezi olan Fransa'daki Courchevel, Koç ailesine iyi gelmiyor!







2016 yılında ailecek gittikleri Courchevel'deki sömestir tatilinde kayak yaparken düşüp omzunu kıran Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un da aynı yerde kayak kazası geçirdiğini yazmıştım dün. Detaylarını da öğrendim.







Kerim Rahmi, snowboard yapmayı öğrenirken düşüp kolunu kırmış. Özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırılan Kerim Rahmi, gecenin geç vakitlerinde hastaneye çağrılan doktorlar tarafından ameliyat edilip kolu alçıya alınmış. Bence Koç ailesi daha da Courchevel'e gitmez!!!



ZAMAN VE MEKAN ÖNEMLİ!

Yıllarca babası Cem Boyner'in şirketlerinin satın alma bölümünde çalışan ve dört yıl önce bu işi bırakıp tasarımcı olan Ayşe Boyner, her zaman salaş ve bohem bir stile sahip. Ancak her şeyde olduğu gibi bence giyimde de bir denge olmalı.







Geçenlerde bir davete katılan Ayşe Boyner'in gömlek ve pantolonu; ne kesim, ne de materyal olarak kış ayına uygun değil. İçine giydiği siyah penye ve botlar ise görünümü daha uyumsuz bir hale getirmiş; benden söylemesi...



MÜCEVHERCİYE SANATÇI GELİN

Ülkemizin köklü bir mücevher markasının üçüncü kuşak temsilcisi ve CEO'su Atasay Kamer'in de sonunda başı bağlanıyor! 37 yaşındaki Atasay Kamer, bir yıldır flört ettiği; babası İtalyan, annesi Türk olan heykeltıraş Chiara de Rocchi ile evleniyor. Tatil için gittikleri Courchevel'de helikopter kiralayan Kamer, Alpler'in üzerinde 3 bin metrede uçarken, görkemli bir tek taş yüzükle Chiara de Rocchi'ye evlenme teklif etmiş.







İlk şaşkınlıkla "Belki" diyen Rocchi, sonra "Evet" demiş. Aşağı indiklerinde ise onları, birlikte tatilde oldukları Çiğdem-Cihan Kamer bekliyormuş. İlk tebrik edenler de onlar olmuş. Hatta Cihan Kamer, o anları paylaşıp altına da, "Sevgili kızım Chiara de Rocchi ailemize hoş geldin, güzelliğinle ailemize ışık gibi doğdun. Rabbim o yüzüğü ömür boyu taşımayı nasip etsin" yazmış. Allah tamamına erdirir inşallah.



TREND RADARI

Kadife dönemi başladı. Modanın vazgeçilmez materyali havaların soğumasıyla sahnede yerini aldı. Özellikle düz kesimlerde kadife kumaş fazlaca karşımıza çıkacak. Böylelikle zarif bir sadelik elde etmenin de püf noktası verilmiş oldu.







Canlı renkler koleksiyonlardan gitmeyecek gibi; özellikle de çantalardan... Sadece güneşli günlerde değil, kışın en soğuk havasında bile en canlı mor veya yeşil size eşlik edebilir.







Hayvan hakları bu kadar gündemdeyken bir markanın gerçek olmasa da kıyafetlerinde hayvan figürlerini kullanması negatif yönde dikkatleri çekti. Hayvanların bu şekilde kullanılması maalesef kürklerin hâlâ kullanıldığı bir dönemde couture veya moda olarak algılanmadı. Artık tasarımda da iyi niyetlilik ve saygı önemli.