Dün öğle saatlerinde çok üzücü bir haber aldım. Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulunmuş.







Aslı Çetiner, Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca, Londra'daki üniversitesini aramış, okula da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istemiş. Leyla'nın arkadaşları, polis eşliğinde evine girince büyük bir şok yaşamış. Maalesef Leyla evinde ölü bulunmuş.







Bu acı haberle yıkılan Aslı Hanım, dün apar topar Londra'ya uçmuş. Polis henüz Leyla'nın gizemli ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmamış ancak sosyetede, Leyla'nın intihar etmiş olabileceği konuşuluyor. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan Leyla'ya, Allah'tan rahmet, sevenlerine de sabır diliyorum.



YENİ YAŞINI SAĞLIKLA KUTLADI!

29 Ocak, Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun doğum günüydü. Önceki yaz pankreas kanseri teşhisi konan ve geçen mayısta da tedavi süreci sona erip iyileşen Tansa Hanım için bu doğum günü çok anlamlı oldu.







Uzun, acılı ve kaygılı geçen günlerin ardından sağlıkla yeni yaşına giren Tansa Hanım, bu anlamlı doğum gününü ailesi ve yakın dostları ile kutladı. Eşi Can Ekşioğlu'nun Bebek'te bir otelde organize ettiği kutlamaya, anne Ender Hanım ve hayat arkadaşı Herman von Alkamade, kardeşi Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan ile Murat-Arzu Atabarut çifti katıldı. Tansa Hanım'a nice sağlıklı yaşlar diliyorum.



RONİT HAKKO ŞAHA KALKTI

Spora düşkünlüğü ile bildiğimiz Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko'nun da eşinden aşağı kalır yanı yokmuş meğer. Ekstrem sporlar da dahil birçok spor dalıyla uğraşan Cem Bey aynı zamanda iyi bir binici. Yandaki fotoğrafta da göreceğiniz gibi meğer Ronit Hanım da biniciymiş.







Hem de böyle pozlar verecek kadar iyi bir binici! Geçen hafta sonu baş başa, Bolu Dağı'ndaki evlerine giden Hakko çifti, evlerinin yakınlarındaki atlı spor kulübüne gidip saatlerce at binmiş. Bu arada çiftin evliliği hakkında dedikodu çıkaranların sesi soluğu da iyice kesildi artık.



DOST MASASI

Sosyete davetlerinin vazgeçilmez organizatörlerinden olan catering şirketi sahibi Ebru Erberbi, bu kez kendisi için bir davet organize etti. Şirketinde, uzun bir masa kuran Ebru Hanım, iş, cemiyet, sanat ve medya dünyasından yakın dostlarını o masanın etrafında topladı.







Çok şık bir masa kuran Ebru Hanım, ikram ettiği lezzetli meze, yemek ve tatlıları da kendi elleriyle hazırlamış. Sohbet ve kahkahanın eksik olmadığı dost yemeğinde, Ebru Erberdi'nin konuklarına bir de sürprizi oldu. Çıplak sesle Boşnakça bir şarkı söyleyen Ebru Hanım, sesi ve yorumuyla herkesi şaşkına çevirdi.