İstanbul sosyetesi her sömestirde olduğu gibi yine yollara döküldü. Bu sömestirde de ağırlıklı olarak tercihler kayak merkezlerinden yana oldu. Rotayı, Avrupa’daki ünlü kayak merkezlerine çevirenler çoğunlukta ama Türkiye’nin zirvelerini tercih edenler de var. Güneş için Dubai, Maldivler ve Meksika’ya gidenler de yok değil

COURCHEVEL

Fatoş Altınbaş, bu yıl da sömestir tatilini kızları Azra ve Ayşe Naz Sarıgül ile birlikte Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'de geçirecek.



MIAMI-CANCUN

Çağla Bostancı, kızı Lal ile birlikte sömestirde, önce Miami'ye, ardından da Meksika Cancun'a geçeceği 12 günlük bir tatil planlamış.









LECH

Etel Baler, oğulları Ralf ve Leo ile önce Avusturya Lech'e kayağa gidecek. Aile tatillerini henüz karar veremedikleri sıcak bir yerde tamamlayacaklar.



DUBAI

Ömer-Begüm Ballı çifti, kızları Alya ile birlikte tatilde kayak yapmak yerine denize girmek istemiş ve onun için Dubai'yi tercih etmişler.



MONT BLANC

Şeyda Coşkun, oğlu Arat'ı snowboard yapması için Avrupa kıtasının ve Alpler'in en yüksek zirvesi olan Fransa Mont Blanc'a götürecek.









PALANDÖKEN

Buse-Volkan Bahçekapılı, küçük kızları Nil'in kayak kampı nedeniyle sömestir tatilini ailecek Palandöken'de geçirecek



PALANDÖKEN YA DA KARTALKAYA

Demir-Aslıhan Koruyan Sabancı çifti, kızları üniversite sınavına hazırlandığı için yurtiçi planı yapmış. Tatilin ikinci haftasında ya Palandöken ya da Kartalkaya'ya gideceklermiş.







NEW YORK-LOS ANGELES-SAN DIEGO

Oğulları Atlas ile New York'taki evlerine giden Baran-Elif İnci Aras çifti, tatil rotalarına Los Angeles ve San Diego'yu da eklemiş.



MALDİVLER

Gamze-Nedim Keçeli çifti de tatilde sıcak bir rotayı tercih etmiş. Oğulları Yaman ile birlikte Maldivler'e gidip deniz ve güneşin tadını çıkaracaklarmış.



ZELL AM SEE

Begüm-Serkan Tacir çifti, çocuklarıyla Avusturya'daki kayak merkezi Zell am See'de bir hafta kayak tatili yapacak.









COURCHEVEL

Irmak-Kasım Köseoğlu çifti de, oğullarıyla birlikte sosyetenin gözde kayak merkezi Courchevel'i tercih edenler arasında...



MEGEVE

Melis-Burak Hatipoğlu çifti, kızlarıyla sömestir tatilini Fransa'nın ünlü kayak merkezlerinden Megeve'de kayak yaparak geçirecekmiş.



PARİS-LONDRA

Kızı Aden ile birlikte önce Paris'e dünyanın en büyük estetik kongresine gideceğini söyleyen Cansen Kut, ardından Londra'ya geçip tatillerini orada tamamlayacakmış.







ŞEF DANİLO ÇAKMA PARMESANLA YAKALANDI

Peynir cenneti ülkemizde artık 'parmesan'ı bilmeyen kalmadı. İtalyanların meşhur peyniri parmesan, sadece Parma şehri ve civarındaki bölgede üretilen peynire denir. Bunu niye anlattım? TV programıyla şöhreti yakalayan, yıllardır ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yüzünden. Sempatikliğiyle tanınan şef Danilo, parmesan yüzünden İtalyanları çok kızdırmış. Sebebi de, İstanbul'daki restoranında, milli peynirleri parmesan yerine, parmesana benzeyen başka bir peyniri kullanması. Neredeyse yarı fiyatına satıldığı için bu peyniri tercih eden Danilo, 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti'ye yakalanmış! Schiatti, sosyal medyadan da bunu ifşa etmiş. Tabii İtalyanlar da Danilo'ya tepki göstermiş. Bakalım Danilo, pirincin taşını aklayabilecek mi!!!







UYUMSUZLUĞUN ZİRVESİ!

Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere bir süre ara veren genç sanatçı Aleyna Tilki, farklı ve cesur stil seçimleriyle her zaman ön planda olsa da bu maalesef şık olduğu anlamına gelmiyor. Aleyna'nın bu kombininde de sezonun tüm trendleri yer alıyor ancak uyumsuz ve kaotik bir şekilde! Kolej tarzı mini eteği, peluş oversize kabanı, peluş çantası; birbirine çok ama çok uyumsuz. Ayrıca o leopar desenli botları ve çorapları da uyumsuzluğu zirveye çıkarmış. Uzun lafın kısası; trend var uyum yok!!!



TREND RADARI







GEÇEN kışın yıldızı, dışı deri içi kürk görünümlü shearling montlar, bu sezon hafif tarz değiştirerek yine yerini koruyor. Ancak bu sefer daha iddialı bir şekilde. Boylar kısalıyor, kalıplar büyüyor ve sertleşiyor. Karizmatik bir görünüm için kesinlikle birebir.







ETEKLER, maksiden miniye değişen boylarıyla bu sezon moda sahnesinin ana kahramanlarından... Ancak şu sıralar daha çok öne çıkan midi boy, kloş modeller oluyor. Feminen siluetteki bu etekler, hantal kış kazakları ile günlük ve spor tarzda ya da daha ince trikolar ve gömleklerle daha şık şekilde tercih edilebilir...