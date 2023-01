Temmuz 2000'de, bin 500 kişinin katıldığı düğünle evlenen Metin-Aslı Şen çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım. Şimdiye kadar tartıştıklarını bile duymadığım çiftin, evlerini dahi ayırması benim gibi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Çiftin, boylarınca iki oğlu ve 22 yılın hatırına sorunlarını çözüp evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim ama yakınlarından öğrendiğime göre durum çok ciddiymiş! Öyle kavga-gürültü etmeseler de selamı sabahı kesmişler.







Bu arada Metin Bey'in, oğulları Berke ve Batu'yu, Fransa'nın gözde kayak merkezine tatile götürdüğünü öğrendim. Aslı Şen de dün, eşi Metin Bey'in restoranında bir iş daveti vermiş. Görüşmeseler de Aslı Hanım, mekanlarında davet vermekte sakınca görmemiş. Çıkmadık candan ümit kesilmez derler; umarım evliliklerini kurtarırlar.



ÇOCUKLARIYLA MACERAYA ÇIKTI

Türk Hava Yolları, Aralık 2019'da Finlandiya'nın Lapland bölgesinin başkenti Rovaniemi'ye direkt uçuşlara başlayınca en çok sevinen İstanbul'un elitleri olmuştu. Gezip tozmaya meraklı elitlerimiz, ren geyikleri ve husky'lerin çektiği kızaklarla gezmek, Kuzey Işıkları'nı görmek ve -20 derecedeki buz denizine girmek için Labland'a akın etmeye başlamıştı.







Elitlerin Lapland sevdası devam ediyor. En son, işkadını Alize Dinçök, eski eşi Cenk Eyüboğlu'ndan olan kızı Burçak ve oğlu Bener'i alıp Lapland'ın yolunu tuttu. Alize Hanım ve çocukları o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.



'UYKULUK'A SINIF ATLATACAK

Yeme-içme ve eğlence sektörünün duayeni Metin Fadıllıoğlu'nun, Şamdan Plus'a verdiği röportaj, hem nostalji yolculuğu hem de ders niteliğinde. Metin Bey, 1968'de mesleğe başlamış ve 38 mekan yaratmış. Tüm dünyada trend olan yemek sırasında DJ müziğini Metin Bey, 70'lerde başlatmış.







Günümüzde lüks restoranlarda yer alan taş fırınları ise 80'lerde ilk o kullanmış. "Bizim pizzalarımız" dediği lahmacun ve pideye sınıf atlattığını, kokoreci statüye kavuşturduğunu belirten Metin Bey, şimdi de 'uykuluk'u lüks restoranlara kazandırmaya çalışıyormuş. Fadıllıoğlu'ndan öğrenilecek çok şey var, en iyisi bir Şamdan Plus alın...



SONUNDA İSYAN ETTİ!

Stil danışmanı Hande Can, önceki gün sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Bir süre önce oğlu Can ile Kovid-19'a yakalanan, ardından da ikisine birden zatürre başlangıcı teşhisi koyulan Hande Hanım, bu sefer de parmağını kırmış!







Nazara geldiğine inanan Hande Hanım, kırık parmağıyla fotoğrafını paylaşıp altına da, "Ne kurşun, ne dua hiçbiri para etmiyor. Ben de sizin gibi sıradan bir insanım; vallahi de, billahi de özenmenize, hasetlenmenize gerek yok. Ne olur negatif gözlerle bakmayın artık, gerçekten yoruldum" notunu düşmüş. Allah Hande Hanım'ı kem gözlerden korusun.