Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! Kara bulutlar bu kez, Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile eşi Aslı Şen'in evliliklerinin üzerine musallat olmuş!







Evet; yanlış okumadınız... Temmuz 2000'de, bin 500 kişinin katıldığı görkemli bir düğünle evlenen çiftin şimdiye kadar tartıştığını bile duymadığım için önce inanamadım. Ancak çifte yakın kaynaklardan durumun oldukça ciddi olduğunu, hatta evlerini bile ayırdıklarını öğrenince de çok üzüldüm. Boylarınca iki oğlu olan çiftin, 22 yılın ardından arasına ne girdi öğrenemedim ama umarım sorunları neyse çözmeyi başarır ve evliliklerini kurtarırlar.







Bu arada, hatırlarsanız; geçen ay Metin Şen'in Bodrum'da beynine pıhtı attığını yazmıştım. Sosyete kulislerinde, Metin Bey'in, evliliğinde yaşadığı bu sorundan dolayı beynine pıhtı attığı konuşuluyor.



SERGİ AÇILIŞINA BÜYÜK İLGİ

Türkiye'deki sanat ortamı için güzel işlere imza atan Murat Pilevneli'nin Dolapdere'deki galerisinde önceki gün yine harika bir sergi açıldı. Başarılı sanatçı Ali Elmacı, 'Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle' başlıklı sergisinde, son dönem kağıt ve tuval eserlerinin yanı sıra ilk yönetmenlik deneyimini de izleyicinin beğenisine sunuyor.







Sergide, Elmacı'nın, 'Tadına Bakınca Kokusunu da Aldım', 'Bahçeye de Çıkarız' ve 'Beni Kendinden Fazla Sev' isimli üç kısa metraj filmi de sanatseverlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin katıldığı bir davetle açılışı yapılan Ali Elmacı'nın sergisi, 18 Şubat'a kadar açık ziyaret edilebilecek.



DOĞUM GÜNÜNDE İYİLİK YAPTI!

Merhum Sakıp Sabancı'nın tek torunu Melisa Tapan, 30 yaşında oldu. Kurucusu olduğu sanat platformu ile adından söz ettiren Tapan, 30. doğum gününü sevdikleriyle birlikte Sakıp Sabancı Müzesi'nde kutladı.







Doğum gününü de bir iyiliğe dönüştüren Tapan, görev almaya başladığı Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Etki Çemberleri Vakfı ile işbirliği yaparak üniversiteli gençler için bir umut projesini hayata geçirdi. Bu arada doğum günü davetinde tavanı süsleyen çiçekler kağıt malzemeden yapılmıştı. İkramlarda da israftan uzak ve doğaya saygılı bir sunuma özen gösterildi. Melisa Tapan'ı tebrik ediyor ve de bravo diyorum...