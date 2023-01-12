Ünlü iş insanları Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Emrecan yine başını belaya soktu. 2021 yılında bir mekanda kavga edip sonrasında da polislerle tartışan ve karakolluk olan Emrecan Sabancı, önceki akşam da Bebek'in en ünlü mekanında kavga çıkarmış.







O sırada mekanda olan bir arkadaşım, kavga sırasında çektiği videoyu gönderdi. Gencecik yaşta birçok erkeğin karıştığı kavgada herkes birbirini yumrukluyor. Yumruklaşanlar arasında Emrecan da var, hatta üzeri çıplak kavga ediyor. Artık üzerindeki kıyafetine ne olduysa!







Bu arada kavgayla ilgili detay öğrenmek için biraz araştırma yaptım; ve herkes kavgayı Emrecan Sabancı'nın başlattığını söyledi. Eğlenmeye çok düşkün olduğu ve sık sık evinde de partiler verdiği konuşulan Emrecan'a, bu olaydan sonra aileden eğlence yasağı gelirse hiç şaşırmam!







Emrecan, kavgalarla gündeme gelirken Ali- Vuslat Doğan Sabancı'nın küçük oğlu Kaan ise, 'şair' olarak adından söz ettiriyor. Kaan Sabancı, geçen hafta üçüncü şiir kitabı 'Ben Bu Saçmalığı Bırakamam'ın imza gününe katılmıştı.



ÇOK ÖZEL BİR SERGİ GELİYOR

Dünyanın en ünlü firavunu Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'a geliyor. 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olan Mısır'ın çocuk firavunu Tutankhamun'un mezarında bulunan hazineler, İstanbul'da sergilenecek.







20 Ocak'ta açılacak sergide, Tutankhamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları ve günlük eşyalarından oluşan 400 eserin birebir replikaları yer alıyor. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın, "Tarihe, kültüre ve sanata ilgi duyanların yanı sıra her öğrenci de mutlaka görmeli" dediği sergi aklınızda olsun...



22 ARALIK'TAN SONRA İLK FOTOĞRAF

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in, babasını ziyarete gittiği Bodrum'da ölümden döndüğünü ilk bu köşede okumuştunuz. 22 Aralık'ta beynine pıhtı atan ve müdahale edildiği için hasarsız atlatan Şen, o günü ikinci doğum günü ilan etmişti.







Çalışanları, gerçek doğum tarihi 20 Ocak olan Metin Bey'e, erken doğum günü sürprizi yaptı. Metin Bey, pastasını çalışanlarıyla birlikte üfledi. O sırada çekilen fotoğraf sayesinde Metin Bey'i, rahatsızlığından sonra ilk kez görmüş olduk. Gayet sağlıklı görünen Metin Bey, umarım bir daha sağlık sorunu yaşamaz.



KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Ulaşım kolaylığı, uzun pistleri ve lüks otelleri ile son yıllarda yıldızı çok parlayan Erzurum Palandöken, bu sezon da kayakçıların gözdesi. Ünlü isimlerin de artık ilk tercihleri arasında yer alan Palandöken, geçtiğimiz günlerde yine birçok ünlü simayı ağırlamış.







Palandöken'in bu kadar popüler olmasını sağlayan en önemli isimlerden olan Berke Dikmen'in otelinde buluşan Eda-Sarp Evliyagil, Polat- Ekin Gülman, Somer Sivrioğlu ve Esra Atay gibi ünlü isimler, gündüz karın, gece de eğlencenin keyfini çıkarmış.







Bu hafta sonu da Palandöken, birçok ünlü kayakçıya ev sahipliği yapacakmış.