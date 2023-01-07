Önceki gün İstanbul'da açılan bir sergi; hem şirketlerin çevreye karşı duyarlılığını göstermesi hem de sanatın sürdürülebilirliğe dikkat çekmesi açısından çok önemliydi.







Faaliyet gösterdiği her alanda çevre dostu ve toplumsal faydayı odağına alan Kalyon Holding, azalan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını anlatmak amacıyla Home Art Dergisi'yle hayata geçirdiği "İleri Dönüşüm Sergisi"nin ikinci ayağını, Nevçarşı'da açtı.







Serginin açılışı, Şamdan Plus dergisinin desteğiyle organize edilen bir davetle gerçekleşti. Davete, sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra sanata ve çevreye olan duyarlılıklarıyla adlarından söz ettiren sosyetenin gözde simaları katıldı.







Sergide yer alan; önemli mimar ve tasarımcıların, kullanılmayan ev eşyaları, inşaat malzemeleri ve geleneksel objeleri, kullanılabilir tasarımlara dönüştürdükleri eserleri konuklardan büyük ilgi gördü. Üsküdar Nevçarşı'daki "İleri Dönüşüm Sergisi" sergisi 5 Şubat'a kadar sürecek. İlginç bir sergi, bence kaçırmayın...



SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞLAR!

Ülkemizde boşanma rekoru kırılan 2019'u 2022'de geçtik mi bilmiyorum ama yine tanıdık onlarca isim boşandı! Önceki gün şaşırtan bir boşanma haberi daha geldi.







Altı yıllık flörtün ardından 2009'da evlenen Osman-Zeynep Çarmıklı'nın küçük kızları Ekin ile TOBB eski başkanı Sezai Dıblan'ın torunu Fuat Pamukçu, geçen yıl sessiz sedasız boşanmış! 2017'de kızlarını kucaklarına alan çiftin tartıştığını bile duymadığım için gerçekten çok şaşırdım. Bu arada taze dul Fuat Pamukçu, Rey adlı bir kadınla yeni bir aşka yelken açmış bile. Hatta huzuru ve mutluluğu Rey'de bulduğunu söylüyormuş!



PRAG'DA HASRET GİDERDİLER

Faruk-Füsun Eczacıbaşı çiftinin, oğulları Sinan'ın mürüvvetini görmeye hazırlandığını yazmıştım. Oyunculuk eğitimi almak için gittiği Amerika'da şimdi oyunculuk ve prodüktörlük yapan Sinan Bey, orada tanıştığı ve iki yıldır flört ettiği Emily Barber'e evlilik teklif etmişti.







Öğrendim ki Faruk-Füsun Eczacıbaşı çifti, yeni yıla oğulları Sinan, Murat ve müstakbel gelinleri Emily ile birlikte girmiş. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da buluşan Eczacıbaşılar, hem yeni yılı karşılamış hem de yaklaşık bir hafta tatil yapıp hasret gidermişler.



TREND RADARI

2023 yılına girerken, bu kış sezonunda makyaj stilleri soğuk havalara rağmen gösterişli ve canlı olacak. Özellikle gece makyajlarında taşlar ve parlak görünümler gözleri kamaştıracak.









Moda dünyası sürdürülebilirliğe yavaş da olsa geçiyor ancak tüketici bu konuda markalardan daha hızlı. Yükselen fiyatlar ve sonu gelmeyen yeni koleksiyonları takip etmekten yorulan ve bilinçlenenler, ikinci el butikleri tercih etmeye başladı. Özellikle eski koleksiyonlara ait özel modeller bu aralar herkesin arayış listesinin başında.









ESTETİK MERAKI BAŞINA İŞ AÇTI

Oyuncu Mine Tugay, geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoşop hatalarıyla dolu, üzerinde yanlış oynamalar yapılmış gibi görünen fotoğraf karesi ile gündem olmuştu! İşin aslı, Tugay'ın konuk oyuncu olduğu dizide görününce ortaya çıktı! Meğer fotoğrafta ne hatalı fotoşop varmış, ne de yanlış ışık ve açı.







Gördüğümüz bizzat yüzünün gerçek haliymiş. Mine Tugay, neden böyle bir estetik yaptırdı ve kendini bu hale soktu acaba! Umarım eski doğal ve güzel haline kısa zamanda kavuşur. Yüzüyle bu kadar oynayan kadınlara naçizane bir önerim var: Önemli olan yaşından iyi görünmek değil, yaşının iyisi olmaktır.



KOMBİNLER ÇOK YANLIŞ!

GÜZEL oyuncu Burcu Biricik, katıldığı bir davette çabasız bir şıklık yaratmak istemiş ancak bu dengeyi kurmak öyle kolay olmuyor! İşte başarısız bir örnek... Biricik'in metalik gold elbisesi gerçekten çok hoş.







Ancak içine giydiği tişört, kalın çorap ikilisiyle uyumlu olabilecek bir model değil. Ayrıca göz yorucu bu görünümü turuncu taşlı kolyesi ve göz makyajı daha da kaotik hale getirmiş! Çanta seçimi ise başlı başına yanlış...