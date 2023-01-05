Önceki gün İngiltere'nin saygın bir gazetesi, 2022 yılında Londra'daki en pahalı 10 konut satışını açıkladı. İş, sanat ve sosyete dünyasında yurt dışında ev sahibi olmak son yıllarda çok moda olduğu için acaba tanıdık bir isim var mı diye haberin detayına baktım ve bingo!







Karşıma kim çıktı dersiniz? Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner. Doğan Online'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Hanzade Hanım, listenin dördüncü sırasında yer alıyor.







Hanzade Hanım, yazın Londra'nın en lüks semti Knightsbridge'de, 27 milyon sterline (Yaklaşık 600 milyon lira) bir malikane satın almış. Listede, Hanzade Hanım'ın üstündeki ilk üçte ise İsviçreli, ABD'li ve Sri Lankalı milyarderler yer alıyor. Hanzade Doğan Boyner'in, Victoria tarzı, altı yatak odalı malikaneyi kendisi mi kullanacağını yoksa yatırım için mi aldığını öğrenemedim ama Londra'ya ciddi bir servet yatırdığı ortada...



YILBAŞINDA TÜRK ŞIKLIĞI

Top modelleri, Hollywood starlarını, kraliyet üyelerini giydirip süsleyen Türk modacı ve mücevher tasarımcılarının yükselişi sürüyor. Dünyanın en çok takip edilen moda blogger'ı Chiara Ferragni de yılbaşında elbise tercihini Türk markasından yana kullandı.







Yeni yıla, rap'çi eşi Federico Leonardo Lucia ve çocuklarıyla kayak merkezi Megeve'de giren Ferragni'nin üzerinde, İlkyaz Özel'in kreatif direktörlüğünde kurulan Türk markasının elbisesi vardı. 28.3 milyon takipçili Ferragni'nin, markanın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağı kesin.



FOTOĞRAF ÖYLE DEMİYOR!

Yeni yılın ilk "Sadece arkadaşız" açıklaması, Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten geldi! Jahovic, yeni yıla girerken Instagram hesabından bir arkadaşıyla samimi bir fotoğraf paylaştı ve sonrasında da yanındaki kişinin yeni erkek arkadaşı olduğuna dair pek çok haber çıktı. Jahovic, "Bir kadın ve bir erkek illa sevgili olmak zorunda mı, sadece arkadaş olamazlar mı" diye bir açıklama yapmış!







Öyle arkadaşlıklara çok şahit olduk. Tabii ki arkadaş da olabilirler ama bu fotoğraftan da anlaşılacağı gibi arkadaştan öte bir yakınlıkları var gibi! Yakında gerçek ortaya çıkar, bekleyip görelim.



2022'DE MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU!

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu için 2022 özel bir yıl oldu. Çünkü 2010'da Sabri ile evlenen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiği için mesleğine ara veren Yağmur Hanım, 2022'de yeniden uçuşlara başladı.







İkincisi ise, 2022'de kariyerinde bir dönüm noktasını yaşadı. 17 Ekim'de, İstanbul'dan ABD'ye uçarak Atlas Okyanusu'nu geçen pilotlar arasına katıldı. Yağmur Hanım, sosyal medyada "456 saat uçuşla 2022'yi kapattık" dedi. Yağmur Hanım'a 2023'te bol uçuşlar diliyorum.