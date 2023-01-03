Nadire İçkale'nin yıllar önce başlattığı umre turları sayesinde, sosyeteden pek çok isim kutsal topraklarla buluşmuştu. Son birkaç yıldır İçkale'siz de umreye giden pek çok isim duyuyorum. Bazıları da neredeyse her yıl bu kutsal ritüeli tekrarlamaya çalışıyor.







Feryal Gülman da onlardan biri. Üstelik Feryal Hanım; yılbaşında umreye gitti. Bu yılbaşını, Avrupa'da tatil yaparak veya sosyeteden arkadaşlarıyla İstanbul'da eğlenerek geçirmek yerine Mekke'de kutsal topraklarda olmayı tercih etmiş. 2023 yılına dua ederek giren Feryal Hanım, umre için "Ruhumun en temiz olduğu, kendimi en iyi hissettiğim yer, Allah herkese nasip etsin" dedi. Perşembe günü dönecek olan Feryal Hanım, hem ülkemiz hem de milletimiz için sağlıkla geçen bir yıl olması için de dua etmiş. Feryal Hanım'ın dualarını, Allah kabul eder inşallah.



ÜNLÜ RESSAMDAN KISA FİLMLER

Türkiye'deki sanat ortamı için heyecan uyandıran işlere imza atan Murat Pilevneli'nin galerisinde 14 Ocak'ta yine çok iddialı bir sergi açılacak.







Başarılı sanatçı Ali Elmacı, "Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle" başlıklı sergisinde son dönem kağıt ve tuval eserlerinin yanı sıra ilk yönetmenlik deneyimini de izleyicinin beğenisine sunacak.







Bulut Reyhanoğlu prodüktörlüğünde hayata geçen "Tadına Bakınca Kokusunu da Aldım", "Bahçeye de Çıkarız" ve "Beni Kendinden Fazla Sev" isimli üç yeni kısa metraj film, Elmacı'nın görsel dili ve bakış açısını yeni bir ortama taşıyacak. 18 Şubat'a kadar açık kalacak sergiyi kaçırmayın.



MUTLU VE GURURLU

Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan cemiyetin ünlü ismi Aslıhan Koruyan Sabancı, pandemi dönemini çok verimli geçirmiş, geçen yılın başında 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler-Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' isimli iki kitap birden çıkarmıştı.







Geçenlerde rastladığım Aslıhan Hanım, 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' isimli kitabının, dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olan 'Gourmand World Cookbook Awards'ta, iki ödül birden aldığını söyledi. Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Aslıhan Hanım'ı ben de tebrik ediyorum.



GÜZEL DAVET!

Güzelliğine düşkün ünlüler, yılbaşı arifesinde bir klinikte buluştu.







Sevgi Ekiyor'un, Elif Dağdeviren ile birlikte ev sahipliği yaptığı davete katılan ünlü isimler, bir yandan yeni yılın gelişini kutlarken bir yandan da medikal ve estetik tedavilerde son yöntemler hakkında detaylı bilgi edindi. Makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'in eğlenceli sohbeti de davete ayrı bir renk kattı.