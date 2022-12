2023'e girmeye hazırlanırken 2022 yılının bir muhasebesini yapmak istedim. Yine, sosyete ve magazin dünyasına damga vuran, yasak aşklardan yalısını satanlara, biten evliliklerden ölümden dönenlere kadar birçok haber yapmışım. İçlerinden, herkesin benden öğrendiği, gündem yaratan ve günlerce konuşulan haberlerimden bir seçki hazırladım. 2022 yılında sosyete ve magazin dünyasında neler olup bittiğini hatırlamak isterseniz aşağıdaki haberlerime bir göz atmanız yeterli.









İş dünyasında gündem olan aşk!



1.9 milyar dolarlık servetiyle, 'En Zengin 100 Türk' listesinde 7. sırada olan 72 yaşındaki ünlü iş insanı Nihat Özdemir'in, 50'li yaşlardaki Nursel Çökelek ile aşk yaşadığını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Nihat Bey'in, yeni aşkını çocuklarıyla tanıştırdığı detayını vermiştim. Bu haberim iş dünyasında büyük ses getirmişti.



Yalı başına iş açtı!



Ahu Aysal Kerimoğlu'nun, 30 milyon lira ödeyerek Baltalimanı'ndaki Oral Yalısı'nın giriş katındaki yalı dairesini satın aldığını da; Boğaziçi İmar'dan izin almadan tadilat başlattığı için dairesinin mühürlendiğini de ilk ben yazmıştım. Sadece plakasında adı yazılı otomobilini yalının otoparkına park edebilen Ahu Hanım, Türkiye'nin en pahalı otopark parasını ödeyen kişi olmuştu.



Benzin parasını bile verdi!



Mahsun Kırmızgül'ün 6 yıllık avukat eşi Ece Binay'a boşanma tazminatı olarak 3 milyon dolar nakit, aylık 80 bin lira nafaka, oturdukları villayı ve altındaki lüks cipi vereceğini, hatta 5 yıllık benzinini bile ödeyeceğini sadece bu köşede okumuştunuz.









21 ay sonra ayağa kalktı



Ünlü iş insanı Hayri Yazıcı'nın, geçen yıl şubat başında Uludağ'da Kovid- 19'a yakalandığını da; 3 ayı entübe, 7 ay hastanede kalıp geçen yıl eylülde taburcu olduğunu da ilk ben yazmıştım. Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Hayri Yazıcı'nın 21 ay sonra ayağa kalktığını da ilk ben kaleme almıştım.



Ölümden döndü



Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in, babasını ziyaret için gittiği Bodrum'da beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığını, zamanında müdahale edildiği için iki gün sonra hasarsız bir şekilde taburcu olduğunu da tüm Türkiye benden öğrenmişti.









Yalısını 245 milyona sattı



Feryal Gülman'ın; boşandığı ama tazminat davaları halen devam eden eski eşi Kemal Gülman'ın tüm engellemelerine rağmen, ayrılmadan önce beraber yaşadıkları yalıyı sattığını ilk bu köşede okudunuz. Feryal Hanım'ın, dizilerin çekildiği, Orta Doğu'dan gelen turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği Bebek'teki yalıyı 245 milyon liraya satması çok konuşuldu.



Cedi düğün arabasını ABD'den getirdi



NBA yıldızı Cedi Osman'ın, oyuncu Ebru Şahin ile memleketi Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde 1 Temmuz'da nikah kıyacağını da, 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapacaklarını da tüm Türkiye benden öğrendi. Amerika'daki 18 milyon liralık süper lüks otomobilini kargoyla getirdiğini ve nikah arabası yapacağını da sadece ben yazmıştım.









83 yaşında 3. kez damat oldu



1990'lı yıllarda, adı İSKİ Skandalı'na karıştığı için aylarca gündemden düşmeyen eski iş insanı Halil Bezmen'in 83 yaşında damat olduğunu; 18 yıllık hayat arkadaşı Rengin Suar ile Bozcaada'da evlendiğini herkes benden öğrenmişti.



10 günde evlendiler iki ayda ayrıldılar



5 Ocak'ta tanışan ve 10 gün sonra evlenmeye karar veren ünlü stil danışmanı Deniz Marşan ile Lübnanlı mimar Karim Maruf'un iki ay sonra "Bu evlilik yürümeyecek" diyerek ayrılık kararı aldıklarını yazdığımda herkes şoke olmuştu.









Marakeş'te evlenecekler



Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den, Haziran 2021'de evlilik teklifi alan ama evlenemeyen Şeyma Subaşı'nın, kısmetse mayısta Marakeş'te muradına ereceğini de ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.



İkinci bebek için çok çabuk davrandılar



Gelin olacağı gibi, anne olacağının müjdesini de ilk benim verdiğim Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın, oğlu daha yaşını doldurmadan ikinciye hamile kaldığını, bu kez bir kızlarının olacağını da ilk ben haber vermiştim.









Çok hızlı çıktılar



Kasım 2109'da evlenen, Şubat 2021'de kızları Ela'yı kucaklarına alan Emre-Dilara Eczacıbaşı çiftinin ikinci bebeklerini beklediğini ilk bu köşede okumuştunuz. Henüz 15 aylık gelinken kızları Ela'yı dünyaya getiren Dilara Hanım, Ela henüz 15 aylıkken de oğluna hamile kalmıştı.



Oğlu milli forma giydi



2012 yılında futbolu bırakan milli kaleci Rüştü Reçber'in, baba mesleğini seçen ve Londra'nın ünlü futbol kulüplerinden Queens Park Rangers'ın lisanslı oyuncusu olan 15 yaşındaki Burak'ın U16 Milli Takımı'na çağrıldığını ve milli olduğunu da ilk bu köşede okudunuz.



Kayınvalide oldu



Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural'ın uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'nın 8 Ekim'de Bodrum'da vuslata ereceğini tüm magazin benden öğrenmişti.









Özyeğin 4'üncü kez baba...



İlk evliliğinden Lal (19), Ege (17) ve Yaz (12) adında üç çocuğu olan iş adamı Murat Özyeğin'in, geçen yıl nisanda evlendiği avukat eşi Yasemin Hanım'ın bebek beklediğini de ilk ben müjdelemiştim.