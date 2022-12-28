GÜNAYDIN, her yıl olduğu gibi yine muhteşem bir yeni yıl partisine imza attı. 'Yeni Yıla Günaydın' adıyla JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'de Kuzu Grup ana sponsorluğunda, netd co-sponsorluğunda gerçekleşen parti; sinema, tiyatro, televizyon, müzik, moda ve hatta spor dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.







Sosyeteden de birçok isim konuklarımız arasındaydı ve magazin dünyasının ünlüleriyle birlikte yeni yılın gelişini kutladılar. Şehrin en yeni otellerinden JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, partiye çok iyi ev sahipliği yaptı. Konuklarımız parti alanına girer girmez yeni yıl coşkusunu yaşamaya başladı. Çünkü A46 öyle bir dekorasyon ve süsleme yapmış ki, o coşkuya kapılmamak mümkün değildi.







'Yeni Yıla Günaydın' demek için partiye akın eden ünlüler çok keyifli ve eğlenceli bir gece geçirdi. Eğlence, Ozan Doğulu'nun DJ setinin başına geçmesiyle başladı. Doğulu, çaldığı şarkılarla herkesi ayağa kaldırırken ardından sahneye çıkan Berkay ise konukların bir daha oturmasına izin vermedi!







Vallahi bizim partimiz diye söylemiyorum; GÜNAYDIN yine, şıklığı, konukları ve eğlencesiyle unutulmayacak bir parti yaptı. Bizimle birlikte 'Yeni Yıla Günaydın' diyen tüm konuklarımıza teşekkür ediyor ve herkese harika bir yıl diliyorum.