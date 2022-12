Şamdan Plus'ın kapağını süsleyen oyuncu Cansu Tosun'un röportajını okuyunca, on parmağında on marifet olduğunu öğrendim. Almanya Nürnberg'de doğan Tosun, yıllarca bale ve dans eğitimi almış.







20 yaşına kadar, reklamlarda küçük roller almış, sigorta şirketinde çalışmış, bankacılık yapmış. Devamında çocuklara dans dersi veren Tosun, en sonunda en sevdiği mesleği bulmuş ve oyuncu olmuş. Tabii bununla da yetinmemiş, şimdi bir de tekstil işi var. Ünlü bir markaya iç giyim koleksiyonu hazırlıyor.







Bu arada Tosun, neden üç yıldır kameralardan uzak olduğunu da açıklamış. 2018'de Erkan Kolçak Köstendil ile evlenen, 2020'de oğlu Marsel'i kucağına alan oyuncu, frene basmış; "Sakin kalmak ve her şeyin tadını çıkarmak istedim. Biraz yön değişikliği de diyebiliriz. Bu süreç çok iyi geldi. Şimdi setlere dönüyorum ama yavaş yavaş." Şamdan Plus'a güzel pozlar da veren Tosun'un röportajını okumanızı tavsiye ediyorum.



'HAYAT'A KULAK VERİN

Türk pop müziğine damga vuran isimlerden biri olan Yeliz, Türk Kanser Derneği için şarkı söyledi. Yeliz'in derneğe destek için seslendirdiği Tamer Gürsoy'un bestesi 'Hayat' şarkısı tüm müzik platformlarında yayına girdi.







Şarkının her bir dinlenmesinden derneğe gelir sağlanacak. Yeliz'in 'Hayat'ından sağlanacak gelir, Türk Kanser Derneği tarafından kanser hastası çocuklar için kullanılacak. Merhum babasından devraldığı dernek için canla başla çalışan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Yeliz ve projenin mimarı Suat Filiz'in gönüllerine sağlık. Her dinleme derneğe bir bağış olacak unutmayın, bol bol 'Hayat'ı dinleyin.



2022'Yİ YENİ BİR SERGİYLE KAPATIYOR

İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita, 2022'ye yeni bir sergiyle veda ediyor. Margarita, önceki gün açılan 'Extra-Vagant Remediation' adlı karma sergide eserlerini sergiliyor.







Telefonda konuştuğum Margarita, "2022 bana iyi geldi. Yıl boyunca yurt dışında ve Türkiye'de 6 farklı sergiye katılmış olmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye, İtalya ve İngiltere'deki sergilere katılma başarım umarım 2023'te de devam eder" dedi. Laura Margarita'nın eserlerini merak ediyorsanız, Beyoğlu'ndaki sergi, 20 Ocak'a kadar devam edecek, aklınızda olsun.



GENÇLERE DESTEĞE DEVAM

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Pırıl Güleşçi Arıkonmaz da, TOG'a destek olmak için her yıl galerisini açıp Art Sunday adını verdiği bir etkinlik gerçekleştiriyor.







Artık geleneksel hale gelen etkinliğin beşincisi hafta sonu yapıldı. Maslak Otosanayi'nde gerçekleşen, 60 sanatçının 200 eserinin yer aldığı sergide satılan eserlerden elde edilen gelirin yarısı sanatçılara, diğer yarısı ise TOG'a aktarıldı. Arıkonmaz ve sanatçılara kocaman alkış.