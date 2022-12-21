Son yıllarda etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyete ve magazin dünyasının ünlüleri için yeni gelir kapısı oldu. Ünlüler, eşi-dostu olan tanınmış simaları, etkinliklere çağırıyor ve karşılığında da para alıyorlar. Kısaca 'hosting' denen bu kolay para kazanma işine soyunmayan kalmadı gibi.







Ancak en son bu işe giren bir isim öğrendim ki, şaştım kaldım. Önceki gün, Boğaz'da lüks bir otelde kurulan 'christmas market'in açılış davetiyesi geldi. Hosting'ini kim yapıyor biliyor musunuz? Pınar Sabancı. Yani Türkiye'nin en zengin 68'inci kişisi olan Yalçın Sabancı'nın gelini...







"Çocuk da yaparım, kariyer de" diyerek üç çocuğunun ardından Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na giren Pınar Hanım'ın da 'hosting'ci olmasına çok şaşırdım. İşin içinde bir sosyal sorumluluk olsa yine garipsemeyeceğim ama Pınar Hanım'ın, sadece para kazanmak için hosting yapmasına, herhalde benim kadar davet ettiği insanlar da şaşırmıştır.



SEZONU AÇTILAR

İstanbul'un elitleri, kayak sezonunu Türkiye'nin kristal kar cenneti Palandöken'de açtı. Son beş yıldır Palandöken'i kayak turizminin gözde adreslerinden biri yapan Berke Dikmen'in otelinde buluşan ünlüler, 'beyaz cennet'in tadını çıkardı.







Gündüzleri kayak yapan ünlüler, akşamları da Bengü Beker, Güntaç Özdemir, Andreas Moles, Tai, Yakuza, Yaz Yüceil ve Aytek Dorken'in performanslarıyla eğlendi. Kayak sezonunu açanlar arasında, Ferhat-Eda Zamanpur, Erdil-Begüm Yaşaroğlu, Bilge Öztürk, Rüzgar Çetin de vardı.



ECE ŞİRİN'İN GÖNÜLLÜ MODELİ

Mesleği ile ilgili ne kadar ödül varsa hepsini alan dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet'in, Ece Şirin'in yarattığı mücevher markasına olan aşkı inanılmaz. Daha önce pek çok kez Şirin'in tasarımlarıyla boy gösteren Winslet, merakla beklenen yeni 'Avatar' filminin Londra'daki dünya prömiyerine de Şirin'in bir tasarımıyla katıldı.







Dünya starı Madonna gibi, Kate Winslet da, Ece Şirin'in markasının yüzü gibi davranıyor. Bu iki stara milyon dolar verse zor yaptırabileceği reklamı, özgün tasarımları sayesinde bedavaya yaptıran Ece Şirin'e gerçekten bravo.



SANATSEVERLERE MÜJDE

Nurcan-Turgay Artam çiftinin 1981'de kurduğu müzayede şirketi, müzayedelerin yanı sıra düzenlediği sergiler, seminerler, yayımladığı kitaplar ve dergilerle bir kültür kurumu gibi hareket ediyor.







Artam çifti, oğulları ve gelinleri Olgaç- Ece Artam ile yarın yine önemli bir serginin açılışına ev sahipliği yapacak. Artamlar, hayatını kaybettiği 2003'e kadar, İstanbul, New York, Paris, Ohio gibi sanat merkezlerinde kişisel sergiler açan Avni Arbaş'ın özel koleksiyonlarından seçilmiş önemli eserleri, sanat tutkunlarıyla buluşturacak. 16 Ocak'a kadar açık kalacak bu sergiyi kaçırmayın derim.