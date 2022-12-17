Dünyanın en lüks otel zincirleri, son yıllarda iyice dünya jetset'inin radarına giren İstanbul ve Bodrum'da oteller açmaya başladı. Dünyanın en lüksü kabul edilen ve sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan bir otel zinciri de İstanbul'da otel açmaya hazırlanıyor. Tophane'deki kruvaziyer limanında yer alan otelin açılışı için geri sayım başladı. 300 milyon Euro'ya mal olan otel, 14 Şubat'ta kapılarını açacak.







Otelin, dünya çapında ses getirecek bir açılış yapacağını öğrendim. Bunun için yıldız oyuncu ve modelleri açılışa davet etmişler. Sır gibi sakladıkları uzun bir davetli listeleri varmış ancak ben ikisini öğrendim. Biri, İtalyan film yıldızı Monica Bellucci. Diğeri ise bir model ama yaşı ve oğlundan dolayı çok büyük ilgi görüyor. O model; Maye Musk... Son yılların en çok konuşulan ismi olan iş insanı Elon Musk'ın annesi. 50 yıl önce başladığı modelliğe hâlâ devam eden 74 yaşındaki Maye Musk, otelin açılışı için İstanbul'a gelecek. Bakalım açılışta başka hangi yıldızlar olacak, bekleyip göreceğiz...



MAĞAZADA DOST BULUŞMASI

Sosyetenin ünlü isimlerinden Fulya Gündoğdu, ev kozmetiği ve kurumsal kokulandırma sektöründe iş hayatına atılmıştı. Sonra güzellik ürünlerine de el atan Fulya Hanım, önceki gün Tophane'deki mağazasında bir davet verdi.







Fulya Hanım, sosyeteden yakın dostlarının katıldığı davette, hem yeni yılın gelişini kutladı hem de onlara limitli sayıda ürettiği yeni ürünlerini tanıttı. DJ ve perküsyon performanslarıyla renklenen davete katılanlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



50. YAŞA KONSER TADINDA KUTLAMA

Cemiyet hayatının sevilen ismi, iş insanı Önder Öztarhan'ın geçen cumartesi yapılan 50. doğum günü kutlaması halen herkesin dilinde. Bu eğlenceli ve renkli doğum günü partisinin mimarları ise, Önder Bey'in yakın dostları Neşet-Şirin Yalçın çifti.







Önder Öztarhan için, evlerini lüks bir gece kulübüne çevirten Yalçın çifti, Önder Bey'in eski eşi Nazlı Keçili ve kızları da olmak üzere 60'a yakın dostunu davet etmiş. Parti için kurulan sahneye Can Bonomo ve Kenan Doğulu'nun çıktığını ve en sevilen şarkılarını seslendirdiklerini söylersem, nasıl bir parti olduğunu hayal edebilirsiniz sanırım.



TREND RADARI







İnce siyah çorap dönemi geldi. Bir dönem moda sahnesinden adeta uçup giden nostaljik, ince siyah çoraplar son iki sezondur hiç olmadıkları kadar popüler ve olmaya da devam ediyorlar. Bu kış özellikle günlük ve maskülen parçalarla bir arada çok kullanılacak.









Bu kış sezonu için geride bırakacağımız parçaların başında burnu açık botlar geliyor. Bir dönem altın çağlarını yaşayan bu tasarımları bu sezon hiç ama hiç görmeyeceğiz.









Son iki sezondur eski popülaritesine geri dönen deri, bu sezon da her yerde. Pantolon, gömlek, ceket ve mont derken artık full deri kombinler de en çok tercih edilen görünümler arasında yer alıyor.



AVATARI DEĞİL KENDİSİYMİŞ!

Mustafa Sandal'ın eski eşi ve iki ço- çocuğunun annesi Emina Jahoviç, hafta içi cuğunun sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf ile görenleri şaşkına çevirdi. Çünkü san-sanki fotoğraftaki Emina Jahoviç değil bir ki başkasıydı. Önce Instagram'daki avatar akımına kapıldığını sandım ama değil-değilmiş.







Makyaj hileleri mi estetik merakı mı miş. yoksa aşırı doz fotoşop mudur bilmiyo-bilmiyorum ama bambaşka bir 'şey' olmuş çık-rum çıkmış. Çene hattı neredeyse yok denecek mış. kadar küçük kalan Jahoviç'e doğal ola-olarak ilginç benzetmeler de yapıldı. Ken-rak Kendini bu haliyle çok beğeniyor olmalı ki, dini bu benzetmelere tepki gösterdi. Emina Jahoviç çok güzel bir kadın, bunlara niye gerek duyuyor anlamadım. Eşi dostu da mı hiç uyarmıyor acaba!!!



FARKINI GÖSTERDİ

Moda sektörünün dünya çapında tanınan ve yakından takip edilen moda-stil danışmanı ve kreatif direktörü Ece Sükan, şahsına münhasır stil tercihleriyle adından söz ettiriyor. Sükan, geçenlerde katıldığı bir davetteki bu görünümüyle bunu bir kez daha gösterdi.







Sükan'ın taşıması kolay olmayan kadife ve dantel detaylı elbisesi çok hoş görünüyor. Asimetrik kesimli elbisesini tamamladığı mücevherleri ise modern bir görünüm sağlamış. Bence daha sade bir çanta daha iyi bir seçim olabilirdi ancak yine de çok şık ve modern görünüyor.