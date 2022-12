Raif-Esra Dinçkök'ün, 2020 yılında evliliklerinin üzerine kara bulutlar çöktüğünü de, önceki ay anlaşarak boşandıklarını da ilk bu köşede okumuştunuz. Eşini; arkadaşı Ebru İpekçi ile aldatan Raif Bey, bu yasak aşkını bitirip Esra Hanım'ı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.







Bu arada iki senedir bekar gezen Raif Bey'in, bir süre önce Ebru İpekçi'ye geri döndüğüne dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı ama yanlış. Doğrusunu yine benden öğrenin...







Raif Dinçkök'ün gönlünün yeni sultanı, sosyetenin sevilen ismi Müge Arnas. Hoş; bir süre önce flört ettiklerine dair bir duyum almış, hatta taraflara da sormuştum. Doğru olmadığını söyledikleri için yazmamıştım. Ama geçtiğimiz gün baş başa yemeğe gittiklerini ve birlikte gezip tozduklarını öğrenince yazmaya karar verdim. Demek ki, o zaman henüz ilişkinin adını koyamamışlardı. Umarım bu sürpriz aşk, ikisine de mutluluk getirir.



YARDIM ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Sokak hayvanları için maddi-manevi desteğini esirgemeyen, Türkiye'nin dört bir yanında onlara barınaklar yaptıran Derin Mermerci, son olarak Zonguldak'taki can dostları için kollarını sıvamıştı.







Kışın soğuktan donmasınlar diye barınaklara, bir ısıtma sistemi kurdurmak isteyen Derin Hanım çalışmalara başlamıştı. Bunun için gerekli paranın yarısını veren Derin Hanım, hayvansever dostlarından da yardım rica etmişti. Derin Hanım'ın yardım çağrısı karşılık bulmuş, bütçe tamamlanmış. Derin Hanım, önceki gün peteklerin barınağa geldiğini ve montajın başladığını müjdeledi. Projeye katkıda bulananlara da teşekkür etti. Çorbada tuzu olan herkesin gönlüne sağlık.



MİLANOLU MARKADAN İSTANBUL'DA PARTİ

Şamdan Plus dergisi, önceki akşam yine İstanbul'un elitlerini bir araya getirdi. Dünyaca ünlü İtalyan güzellik markası Kiko Milano, 25. yaşını, Şamdan Plus ile birlikte hazırladığı partiyle kutladı.







Kiko Milano global CEO'su Simone Dominici, Doğuş Hospitality and Retail Yönetim Kurulu Başkanı Eryiğit Umur ve Kiko Milano Türkiye Ülke Direktörü Deniz Karadağ'ın ev sahipliği yaptığı partiye, iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı.







Ulus 29'daki partiye, DJ İlayda Aydoğar da müzikleriyle renk kattı. Eğlence dolu parti geç saatlere kadar sürdü.