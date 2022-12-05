Ekim 2019'da Emir Sarıgül'den boşanan Fatoş Altınbaş ile temmuz 2020'de Yasemin Çağlar'dan boşanan iş insanı Burak Kaya'nın aşk yaşadığını Nisan 2021'de yazmıştım. O dönem konuştuğum ve dostluklarının aşka dönüştüğünü söyleyen Altınbaş ile Kaya'nın ilişkisinin mutlu mesut devam ettiğini duysam da, hiç yan yana ortalarda gözükmemişlerdi. Sonunda bu tabu yıkıldı.







Aşıklar, önceki akşam Hakan Ateş ile Demet Tokgöz'ün düğününe birlikte katıldı. Hatta iş, cemiyet ve spor dünyasından 300 kişinin davetli olduğu düğüne el ele geldiler. Demek ki, ortada gözükmeme kuralından vazgeçmişler. Her ikisinin de ilk evliliklerinden iki çocuğu olan Altınbaş ile Kaya'dan yakında müjdeli bir haber de gelirse şaşırmam.



EFSANE BANKACIDAN GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Geçen hafta, 63 yaşındaki efsane bankacı Hakan Ateş'in üçüncü kez damat olacağını yazmıştım. Yıllardır flört eden genel müdür Hakan Ateş ile aynı bankada şube müdürü olarak çalışan Demet Tokgöz, cumartesi gecesi görkemli bir düğünle vuslata erdi.







Çok sevilen bir bankacı olan Hakan Ateş ile Demet Tokgöz'ün düğününe, iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Sahnede de ünlüler geçidi vardı. Mahsun Kırmızıgül ve Kubat sahneye çıktı. Amatör bir operacı olan damat Hakan Ateş de sahnede onlarla birlikte şarkı söyledi.

Çok şık ve eğlenceli bir düğünle hayatlarını birleştiren çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum.



ÖNCE AİLEYLE SONRA BAŞ BAŞA

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evli olan Neslişah Düzyatan, 2 Aralık'ta 34 yaşına bastı. Neslişah Hanım, bir gün önce kutlamalara başladı; önce anne-babası Gülşah-Ender Alkoçlar ile sonra anneannesi-dedesi Hülya Koçyiğit- Selim Soydan, kardeşi ve eniştesi Aslışah-Kaan Demirağ çifti ile pastasını üfledi. Asıl kutlamayı ise eşiyle yaptı.







Düzyatan, çocukları Emir Aras ve Alara'yı anneannelerine bırakıp eşini Şile'de otele götürmüş. Otelde baş başa kutlama yapan çift, ertesi gün de spa keyfi yapmış.