İlk seferine 1883 yılında başlayan ve Avrupa'nın ilk lüks treni olma özelliğini taşıyan Orient Ekspres, 4 yıl aradan sonra eylülde İstanbul'a gelip yeni yolcularıyla Paris'e dönmek üzere ayrılmıştı. Yılda bir kez İstanbul'a gelen Orient Express, gelecek yıl 25-30 Ağustos tarihlerinde yine Paris-İstanbul- Paris seferini yapacak.







5 gece 6 günlük tek yön ücreti 17 bin 500 Euro (yaklaşık 340 bin TL) olarak açıklanan bu tarihi yolculuğun çok talep gördüğünü duymuştum. Yola çıktığı ilk günden bu yana yolcularına lüks ve konfor vaat eden trenin ağustos ayıdaki İstanbul-Paris yolcularından birinin de Selin Habbab olduğunu öğrendim.







Yıllardır bu yolculuğun hayalini kurduğunu öğrendiğim Selin Hanım, satışa çıkar çıkmaz biletini satın almış. Bu arada ağustosa kadar sabredemeyen Selin Hanım, geçen hafta Orient Express'in Paris-Venedik seferine katılmış. 1,5 gün süren yolculuğa bayılan Selin Hanım, ağustos ayını iple çekiyormuş.



KARDEŞLERİN BABA ACISI

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Emre Kütük ile kardeşi Emine Kütük yasta. Uzun süredir çağımızın illet hastalığı ile mücadele eden babaları İlhan Kütük'ün, maalesef salı akşamı hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendim.







Önceki gün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilen İlhan Bey'e Allah'tan gani gani rahmet, başta eşi Figen Hanım ve çocukları Emre ve Emine Kütük olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Nur içinde uyusun.



ÇOCUKSUZ ROMANTİK TATİL

2016 yılında evlenen iş inanı Sinan Çiftçi ile modacı Selma Çilek Çiftçi çifti, Ocak 2020'de doğan oğulları Satvet'in ardından, 18 Mayıs'ta kızları Sara'yı kucaklarına almıştı.







Hiç hesapta yokken ikinci bebeğine hamile kalan Selma Hanım, kızını dünyaya getirdikten sonra onu bir gün bile yanından ayırmamıştı. Altıncı ayını dolduran Sara'yı ve Satvet'i aile büyüklerine bırakan Çiftçi çifti, baş başa tatile çıktı. Prag'a giden çift, romantik bir tatil geçirip yurda döndü. Selma Hanım ve Sinan Bey, romantik dakikalarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.



AKLINIZDA BULUNSUN

İş insanı Bülent Eczacıbaşı, geçen ay 'Aklımızda Bulunsun' adlı üçüncü kitabını okuyucuyla buluşturmuştu. Bülent Bey, yarım yüzyıla yakın bir çalışma, okuma ve düşünme serüveninden sıra dışı saptamalar, anlamlı sorular ve kışkırtıcı görüşler barındıran, iş hayatıyla ilgili kaynak niteliğindeki kitabı için 8 Aralık'ta D&R Kanyon'da imza günü düzenleyecek.







Bülent Bey ile tanışıp herkesin 'Aklımızda Bulunsun' diyeceği tecrübelerini paylaştığı, her biri dört-beş sayfalık 40 denemeden oluşan kitabını imzalatmak için çok iyi bir fırsat.