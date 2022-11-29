Önceki gün sosyal medyada dolaşırken, işadamı Erhan Kamışlı'nın büyük oğlu Fethi Kamışlı'nın Instagram hesabı dikkatimi çekti. İş hayatındaki başarıları ile adından sıkça söz ettiren Fethi Bey, Instagram hesabındaki soyadına, annesi Emine Hanım'ın kızlık soyadı olan Sabancı'yı da eklemiş ve Fethi Sabancı Kamışlı olmuş!







10 yıl önce merhum Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in oğulları Niv ve Tal, annelerinden boşanan babaları Daron Herzikowitz, kendileriyle ilgilenmediği ve görüşmediği için mahkemeye başvurarak Garih soyadını almıştı.







Niv ve Tal'in durumu anlaşılabilir ama Fethi Bey'inkini anlayamadım doğrusu. Bu arada annesi Emine Hanım da, kardeşi Kerem Bey de sosyal medyada Sabancı soyadını kullanmıyor. Anlaşılan bu ailenin değil Fethi Bey'in şahsi kararı. Acaba baba Erhan Kamışlı bu duruma ne diyor!!!



TÜRK MUTFAĞINA VE TURİZME KATKI

İstanbul, yeme-içme hayatıyla da turizmin yükselen yıldızlarından. Michelin yıldızlarına dahil olup mutfak kültürüyle de öne çıkmaya başlayan İstanbul'daki restoranlara geçen hafta bir yenisi daha eklendi.







Sektörün ünlü isimlerinden Göktuğ Özdemir'in, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açtığı restoran, Anadolu mutfak kültürünü, global gastronomiye entegre ederek yerel değerlere sadık şekilde yorumluyor. Özdemir, bu konseptle hem yabancı turistlere Türk mutfağını tanıtmayı hem de İstanbul'un gurme turizmine katkı sağlamayı amaçladığını söylüyor.



4 ARALIK'TA TERAPİLERİ VAR

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile influencer eşi Berfu Yenenler, aynı sahnede buluşuyor. Mutlu evliliklerini Mete ve Kuzey adlı iki çocuklarıyla perçinleyen çift, İstanbul Komedi Festivali kapsamında, 4 Aralık'ta 'Çift Terapisi' adıyla bir gösteri sunacak.







Kadın erkek ilişkilerindeki problemler ortak mıdır yoksa her ilişki kendine mi özgüdür? Berfu ve Eser Yenenler, işte bu soruya cevap arayacak ve yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirciyle birlikte karar verecek. Bence bu interaktif gösteri çok keyifli olacaktır, aklınızda olsun.



SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Dünya Kupası için Katar'a giden Nevzat Aydın'ın yüzü gülmüyor! Önce formasını giyip maçına gittiği Arjantin, sonra yine formasını giyip izlediği Almanya, yenilince karalar bağlamıştı.







Arjantin'in Meksika ile oynadığı maçta, Arjantin kazansın diye Meksika forması giyen Aydın, Arjantin'in galibiyeti ile mutlu olmuştu. Ancak önceki gün Almanya formasıyla, İspanya-Almanya maçına giden Aydın, maç berabere bitince yine stattan üzgün ayrıldı.