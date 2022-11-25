Online yemek sipariş sitesini, 589 milyon dolara satan Nevzat Aydın, kazandığı parayı zevkleri için harcamaktan çekinmiyor. Dünyanın önemli futbol maçlarını hiç kaçırmayan Aydın, Dünya Kupası'nın da müdavimi.







Aydın, Katar'daki FIFA Dünya Kupası için de 19 Kasım'da Doha'ya gitti ve final maçının yapılacağı 18 Aralık'a kadar orada kalacak. Ancak Nevzat Aydın'ın Doha'da şimdiye kadar yüzü gülmedi! Çünkü desteklediği takımlar bir bir yeniliyor!







Önce formasını giyip maçına gittiği Arjantin, sonra da yine formasını giyip izlediği Almanya, beklenmedik şekilde yenilince karalar bağladı. Brezilya'yı da desteklediğini duyduğum Nevzat Aydın'ın inşallah o maçta yüzü güler.







Aperitif Time buluşması

Şamdan Plus Dergisi, önceki gün sosyetenin ünlü isimlerini bir araya getirdi. Anavutköy'deki Angelo Grande'de 'Aperitif Time' adlı davette buluşan ünlü isimler, keyifli bir akşamüstü geçirdi.







İtalyan mutfağından lezzetli atıştırmalıklara, özel hazırlanmış kokteyllerin eşlik ettiği davete katılan Şamdan Plus'ın konukları, yağmurlu bir İstanbul akşamında kışın gelişini de kutladı.







Saat 17.00'da başlayan Aperitif Time buluşmasında sohbet o kadar koyulaştı ki, davetin bitmesi saat 21.00'i buldu.